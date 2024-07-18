美國大選 | 拜登感染新冠病毒，首度表示若健康生變願考慮退選

．白宮周三（17日）發布聲明稱，拜登總統新冠病毒檢測呈陽性，強調他症狀輕微

．較早前，在逼宮浪潮中四面楚歌的拜登受訪時首度鬆口，表示如果自己的健康狀況發生變化，就會重新評估是否繼續參選

白宮周三（17日）發布聲明稱，拜登總統新冠病毒檢測呈陽性，強調他症狀輕微。較早前，在逼宮浪潮中四面楚歌的拜登受訪時首度鬆口，表示如果自己的健康狀況發生變化，就會重新評估是否繼續參選。

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拜登周二（16日）在拉斯維加斯拉票時，接受媒體採訪，被問及是否決心繼續參選。他表示：「如果我出現一些健康狀況，醫生跑過來對我說，你有這個問題那個問題的話，我會重新評估。」



拜登在新冠病毒檢測陽性後，取消在拉斯維加斯的活動，但對記者說自己感覺良好。不過，黨內逼宮行動再次升級，據報民主黨元老、參議院多數黨領袖舒默上周末對拜登表示，他放棄競選連任將是最佳選擇。加州眾議員希夫(Adam Schiff)也呼籲拜登將火炬傳遞下去。

撰文：經濟通國金組

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