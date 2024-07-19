  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
夏天養生食療
etnet專輯

美國大選 | 佩洛西、奧巴馬齊勸退，傳拜登最快周末宣布退選

19/07/2024

．美國共和黨全國代表大會進入尾聲之際，民主黨對拜登總統的逼宮壓力亦不斷升級

．據報道，黨內元老佩洛西稱，拜登很快就會被勸退。消息指，後者最快在周末就會宣布退選

美國大選 | 佩洛西、奧巴馬齊勸退，傳拜登最快周末宣布退選

　　美國共和黨全國代表大會進入尾聲之際，民主黨對拜登總統的逼宮壓力亦不斷升級。據報道，黨內元老佩洛西稱，拜登很快就會被勸退。消息指，後者最快在周末就會宣布退選。

 

推薦閱讀：

【國際要聞】馮德萊恩連任歐委會主席，將鞏固其對歐洲政治影響力

歐洲議會周四（18日）以不記名投票方式，通過馮德萊恩連任歐盟委員會主席，任期5年。美媒稱.......

 

【三中全會】高盛：公報內容在短期經濟政策上較預期略偏積極

中共二十屆三中全會公報發布。全會強調，要堅定不移實現全年經濟社會發展目標，要落實好防範化解房地產.......

　　《華盛頓郵報》引述美國民主黨內部消息指，拜登的長期政治盟友、前眾議院議長佩洛西對一些民主黨眾議員表示，她相信總統可能很快就會被說服退出競選。


　　美國《彭博社》指，針對逼宮的各種流言令拜登「壓力山大」，尤其是來自前總統奧巴馬的重擊。據《華盛頓郵報》報道，奧巴馬表示拜登需要認真考慮退選，因為他通往勝利的道路已大幅收窄。


　　消息指，共和黨總統候選人特朗普將在當地時間周四（18日）夜間，向黨大會發表競選演講。拜登會否在周末做出退選決定將成為關鍵。

 

撰文：經濟通國金組

2024-07-19｜市場觀望三中全會具體措施？｜環球芯片股現股災 低吸為時尚早？｜嘉賓：溫鋼城｜開市Good Morning｜etnet

 

【你點睇】9歲泳手一度被拒參賽，議員指泳總執委會長兼任上訴委會長欠公正► 立即投票

返回國際動態

相關資料 - 

異動股

異動股

00080

中國新經濟投資

0.068

異動股

03160

華夏日股對沖

21.700

異動股

02319

蒙牛乳業

14.500

更多國際動態

延伸閱讀

緊貼市況
異動股
  • 00780 同程旅行
  • 13.760
  • 01209 華潤萬象生活
  • 23.900
  • 01620 富盈環球集團
  • 0.047
  • 02269 藥明生物
  • 10.820
  • 00288 萬洲國際
  • 5.230
股份推介
  • 09992 泡泡瑪特
  • 41.600
  • 目標︰$60.00
  • 09988 阿里巴巴－ＳＷ
  • 73.800
  • 目標︰--
  • 06690 海爾智家
  • 23.700
  • 目標︰$27.20
  • 02888 渣打集團
  • 72.350
  • 目標︰$78.30
  • 00981 中芯國際
  • 17.620
  • 目標︰$21.00
人氣股
  • 00700 騰訊控股
  • 364.000
  • 00941 中國移動
  • 75.000
  • 00005 滙豐控股
  • 66.350
  • 09988 阿里巴巴－ＳＷ
  • 73.800
  • 00001 長和
  • 40.900
報章貼士
  • 03191 ＧＸ中國半導
  • 34.720
  • 目標︰--
  • 03320 華潤醫藥
  • 5.420
  • 目標︰$6.40
  • 00669 創科實業
  • 96.900
  • 目標︰$108.00
熱炒概念股
  • 晶片 More
  • 01347 華虹半導體
  • 23.600
  • 電力 More
  • 01071 華電國際電力股份
  • 3.830
  • 航運 More
  • 00144 招商局港口
  • 11.640
即時重點新聞

19/07/2024 17:04  微軟系統故障，港交所指旗下交易及結算系統如常運作

19/07/2024 15:38  微軟系統出現故障，機管局：香港機場受影響航空公司改人手辦登機

19/07/2024 15:42  【國際要聞】微軟系統全球故障，擾亂航空公司和倫敦證券交易

19/07/2024 16:27  《盤後部署》恒指全周跌875點，內房股領跌，京東健康價殘可買

19/07/2024 17:24  【地皮截標】地政總署：柴灣首幅「樂建居」地皮接1份標書

19/07/2024 17:42  【北水炒Ｄ乜】淨流入６１﹒２４億元，買盈富沽港交所

19/07/2024 08:49  【大行炒Ｄ乜】野村降聯通至「中性」，滙證削農夫山泉目標一成半

19/07/2024 17:12  《財資快訊》美電軟報７﹒８１０２，一年拆息較上日軟至４﹒５％

專題透視
人氣文章

新聞>中國故事

神州經脈 | 三中全會提逾三百項改革，中國續減美債，滬指升兩周新文章
人氣文章

新聞>財經熱話

內房股如何部署？新文章
人氣文章

新聞>香港要聞

郵輪 | 香港郵輪及遊艇協會遷往新加坡，政府強調積極爭取郵輪停泊新文章
品味生活
生活
人氣文章

小薯茶水間

外遊注意！這種電池手提風扇不能帶上飛機！鋰電池小風扇不能寄艙！台電：鋰電池注意「3不1要」免爆炸
人氣文章

娛樂情報

美魔女康華露面零濾鏡下狀態大勇！方紹聰Po合照勁收私訊：話佢好靚
人氣文章

我做Marketing．Michael & Derek

消費模式變了樣！Marketer分析4大年齡層消費力︰肯使錢的只餘「三高」人士！點解年輕人降級甚至放棄消費？
DIVA CHANNEL
人氣文章

男男女女‧「嘉」點情趣．侯嘉明 Alyson、 利嘉敏 Kaman

中醫講夏日瘦身豐胸！如何瘦身不瘦胸？公開4個穴位+1個動作幫助升Cup！難減肥、易水腫同脾肺腎有關！呢款湯水補脾補腎！哪些人不宜戒澱粉？這時段吃米飯不怕胖
人氣文章

Art & Living

全新藝術市場資訊節目《與拍賣官看藝術》：拍賣官是如何煉成？走進瞬息萬變的藝術市場，一探拍賣官手起槌落的一天！
人氣文章

Fashion

Prada 2024七夕情人節系列來了！絕美紫藤色Arqué半月包、柔和麂皮Soft Lux手袋，點綴甜蜜氛圍
健康好人生 Health Channel
人氣文章
皺紋看出心血管健康？臉上出現這4種皺紋患心臟病機會較高！鼻子有橫紋代表心臟欠佳？額頭皺紋愈多愈深代表甚麼？睇埋心肌梗塞症狀新文章
人氣文章
便秘解決 | 一周排便多少次才算便秘？女生腹脹痛一年求醫揭滿肚宿便！營養師4招KO便秘！這4種色糞便反映甚麼健康狀況？
人氣文章
水腫不一定是腎病？可能是甲狀腺功能低下！即睇甲狀腺功能低下8大症狀！水腫通常在哪個位置？新文章
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 19/07/2024 17:59
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 19/07/2024 16:29
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 19/07/2024 19:43
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 19/07/2024 16:40
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
練好基本功
最新專題
More
人氣文章中國故事19/07/2024
神州經脈 | 三中全會提逾三百項改革，中國續減美債，滬指升兩周
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

靈媒與通靈有什麼差別？靈靈法同你解構扶乩、標童、碟仙！

日圓再創新低，即上etnet睇邊間銀行唱Yen最抵

etnet賞意大利葡萄汽酒乙支 (名額40個)

萬斯若當美國副總統，有何影響？

19/07/2024 07:57

大國博弈

高息定存 | 集友120日定存最高4厘，星展24個月3.55...

18/07/2024 16:11

貨幣攻略

說說心理話

Watche Trends 2024

北上食買玩

Art Month 2024

理財秘笈

關注四高危機！

夏天養生食療

消委會報告

山今養生智慧

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 虛擬貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金