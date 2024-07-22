  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
夏天養生食療
etnet專輯

美國大選 | 美國總統拜登放棄競選連任，支持副總統賀錦麗接班

22/07/2024

．因黨內逼宮壓力而四面楚歌的美國總統拜登，周日（21日）在社交平台X上發帖宣布，退出總統競選

．副總統賀錦麗宣布，她將尋求民主黨總統候選人提名

 

美國大選 | 美國總統拜登放棄競選連任，支持副總統賀錦麗接班

 

　　因黨內逼宮壓力而四面楚歌的美國總統拜登，周日（21日）在社交平台X上發帖宣布，退出總統競選。副總統賀錦麗宣布，她將尋求民主黨總統候選人提名。

推薦閱讀：

【俄烏開戰】美國擬再制裁援俄中企，或涉銀行業

外電報道，美國白宮國家安全顧問蘇利文表示，拜登政府正準備對支持俄羅斯的中國實體實施新制裁，並暗示銀行業可能成為目標.........

 

小鵬汽車與大眾簽訂電子電氣架構技術戰略合作聯合開發協議

小鵬汽車(09868)與大眾汽車集團共同宣布，繼早前簽訂合作框架協議後，再下一城已正式簽訂電子電氣架構技術戰略合作聯合開發協議........

　　拜登說：「雖然我有意尋求連任，但我相信我退選，並在餘下的任期內專注於履行我的總統職責，符合政黨和國家的最大利益。」他表示，在本周晚些時候向全國發表更詳細的講話。


　　拜登還表示，支持賀錦麗為民主黨的總統候選人。現年59歲的賀錦麗，在隨後的一份聲明中說：「我很榮幸得到總統的支持，我的目的是贏得這項提名。」


　　分析指，現在距離全國黨代會僅剩幾周時間，如果其他人也有意參與競爭，可能會導致局面混亂。

 

撰文：經濟通國金組

 

2024-07-22｜拆解三中全會報告│港股宜守不宜攻？│特朗普出口術 車股註定無運行？｜嘉賓：溫傑｜開市Good Morning｜etnet

 

【你點睇】拜登宣布競逐連任，若民主黨讓賀錦麗代替參選會否有效爭取選票？► 立即投票

返回國際動態

相關資料 - 

異動股

異動股

09878

匯通達網絡

20.650

異動股

01005

美力時集團

0.800

異動股

09600

新紐科技

1.570

更多國際動態

延伸閱讀

緊貼市況
異動股
  • 09878 匯通達網絡
  • 20.650
  • 01005 美力時集團
  • 0.800
  • 09600 新紐科技
  • 1.570
  • 01024 快手－Ｗ
  • 45.500
  • 08003 世大控股
  • 0.181
股份推介
  • 01211 比亞迪股份
  • 246.800
  • 目標︰$270.00
  • 09992 泡泡瑪特
  • 40.150
  • 目標︰$60.00
  • 09988 阿里巴巴－ＳＷ
  • 74.700
  • 目標︰--
  • 06690 海爾智家
  • 23.850
  • 目標︰$27.20
  • 02888 渣打集團
  • 73.250
  • 目標︰$78.30
人氣股
  • 00700 騰訊控股
  • 373.000
  • 00941 中國移動
  • 74.950
  • 09988 阿里巴巴－ＳＷ
  • 74.700
  • 01114 華晨中國
  • 3.950
  • 00005 滙豐控股
  • 66.700
報章貼士
  • 02487 科笛－Ｂ
  • 7.500
  • 目標︰$8.00
  • 00934 中石化冠德
  • 4.060
  • 目標︰$6.20
  • 00762 中國聯通
  • 7.130
  • 目標︰$7.76
熱炒概念股
  • ＡＩ More
  • 00700 騰訊控股
  • 373.000
  • 電力 More
  • 01071 華電國際電力股份
  • 4.040
  • 汽車 More
  • 09868 小鵬汽車－Ｗ
  • 33.800
即時重點新聞

22/07/2024 12:08  《午市前瞻》中特估續有調整空間，小米憧憬新機提升毛利

22/07/2024 12:06  恒指升142點報17560，攜程升4.3%，小米升4%

22/07/2024 10:15  【美國大選】特朗普：拜登和賀錦麗都是笑話，後者甚至更糟

22/07/2024 09:30  【美國大選】參議員曼欽率先挑戰賀錦麗，有意代表民主黨競選總統

22/07/2024 07:55  【美國大選】美國總統拜登放棄競選連任，支持副總統賀錦麗接班

22/07/2024 07:53  【北水炒Ｄ乜】淨流入６１﹒２４億元，買盈富沽港交所

22/07/2024 08:52  【大行炒Ｄ乜】花旗降中遠海控至「賣出」，高盛升舜宇目標近一成

22/07/2024 11:45  《財資快訊》美電軟報７﹒８０８１，一周拆息與上日維持４﹒４％

專題透視
人氣文章

新聞>財經熱話

手機相關股 | 舜宇發盈喜仍要跌，看好下半年手機需求改善？新文章
人氣文章

新聞>香港要聞

新田科技城 | 城規會通過新田科技城、米埔及錦繡花園等3分區計劃大綱草圖新文章
人氣文章

新聞>財經熱話

港股 | 午市前瞻 | 中特估續有調整空間 小米憧憬新機提升毛利新文章
品味生活
生活
人氣文章

小薯茶水間

鄭佩佩離世 | 回顧一代武俠影后精彩演藝生涯！演「華夫人」深入民心、憑《臥虎藏龍》奪金像獎！事業高峰時為結婚息影？
人氣文章

Member Zone

日圓再創新低，即上etnet睇邊間銀行唱Yen最抵
人氣文章

騙局大拆解

網購騙案新手法！假冒客服騙案首4月涉1.9億！69歲伯伯與假職員視像8小時失44萬！網上賣家一樣被呃！即睇手法 3
DIVA CHANNEL
人氣文章

「世」界味覺之旅．Saii Lee

澳門美食 | 米芝蓮星廚12手盛宴！玩味印度爆米花、泰式咖喱藍龍蝦、鴨肉香葱意大利餃子、峨嵋山雪魔芋燉牛小排，可遇不可求星光美食夜
人氣文章

男男女女‧「嘉」點情趣．侯嘉明 Alyson、 利嘉敏 Kaman

中醫講減肥去水腫！瘋狂運動減慢瘦身進度？傷正氣！邊種體質不宜跑步？2款消暑去濕湯水推介：冬瓜湯加2種材料先有益！中藥Body Mask可美白去橙皮紋？
人氣文章

Get it Beauty！．Michelle Yeung

淺談中醫天灸養生：三伏天灸助驅寒治病？配合養生飲食和足浴，強身健體兼瘦身！
健康好人生 Health Channel
人氣文章
低溫症急救 | 男子登富士山低溫症險死！點解裝備充足仍遇險？醫生講4種失溫等級、治療方法
人氣文章
冬瓜消暑美顏兼減肥！中醫︰有利尿、助穩定血糖功效！邊3類人不宜食用？教你用4種食材煲解暑袪濕冬瓜水
人氣文章
澳、美爆禽流 雞、蛋禁進口
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 22/07/2024 12:56
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 22/07/2024 12:56
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 22/07/2024 12:56
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 22/07/2024 12:40
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
政經專訪
最新專題
More
人氣文章財經熱話22/07/2024
手機相關股 | 舜宇發盈喜仍要跌，看好下半年手機需求改善？
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

靈媒與通靈有什麼差別？靈靈法同你解構扶乩、標童、碟仙！

日圓再創新低，即上etnet睇邊間銀行唱Yen最抵

etnet賞意大利葡萄汽酒乙支 (名額40個)

萬斯若當美國副總統，有何影響？

19/07/2024 07:57

大國博弈

高息定存 | 集友120日定存最高4厘，星展24個月3.55...

18/07/2024 16:11

貨幣攻略

說說心理話

Watche Trends 2024

北上食買玩

Art Month 2024

理財秘笈

關注四高危機！

夏天養生食療

消委會報告

山今養生智慧

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 虛擬貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金