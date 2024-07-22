美國大選 | 美國總統拜登放棄競選連任，支持副總統賀錦麗接班

．因黨內逼宮壓力而四面楚歌的美國總統拜登，周日（21日）在社交平台X上發帖宣布，退出總統競選

．副總統賀錦麗宣布，她將尋求民主黨總統候選人提名

因黨內逼宮壓力而四面楚歌的美國總統拜登，周日（21日）在社交平台X上發帖宣布，退出總統競選。副總統賀錦麗宣布，她將尋求民主黨總統候選人提名。

推薦閱讀：

【俄烏開戰】美國擬再制裁援俄中企，或涉銀行業

外電報道，美國白宮國家安全顧問蘇利文表示，拜登政府正準備對支持俄羅斯的中國實體實施新制裁，並暗示銀行業可能成為目標.........

小鵬汽車與大眾簽訂電子電氣架構技術戰略合作聯合開發協議

小鵬汽車(09868)與大眾汽車集團共同宣布，繼早前簽訂合作框架協議後，再下一城已正式簽訂電子電氣架構技術戰略合作聯合開發協議........

拜登說：「雖然我有意尋求連任，但我相信我退選，並在餘下的任期內專注於履行我的總統職責，符合政黨和國家的最大利益。」他表示，在本周晚些時候向全國發表更詳細的講話。



拜登還表示，支持賀錦麗為民主黨的總統候選人。現年59歲的賀錦麗，在隨後的一份聲明中說：「我很榮幸得到總統的支持，我的目的是贏得這項提名。」



分析指，現在距離全國黨代會僅剩幾周時間，如果其他人也有意參與競爭，可能會導致局面混亂。

撰文：經濟通國金組

2024-07-22｜拆解三中全會報告│港股宜守不宜攻？│特朗普出口術 車股註定無運行？｜嘉賓：溫傑｜開市Good Morning｜etnet

【你點睇】拜登宣布競逐連任，若民主黨讓賀錦麗代替參選會否有效爭取選票？► 立即投票