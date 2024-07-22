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美國大選 | 特朗普：拜登和賀錦麗都是笑話，後者甚至更糟

22/07/2024

．美國共和黨總統候選人特朗普回應對手拜登退選，稱對方是美國史上表現最差的總統

．他更指，賀錦麗和拜登一樣是個笑話，對美國人民來說，賀錦麗甚至比拜登更糟

 

美國大選 | 特朗普：拜登和賀錦麗都是笑話，後者甚至更糟

 

　　美國共和黨總統候選人特朗普回應對手拜登退選，稱對方是美國史上表現最差的總統。他更指，賀錦麗和拜登一樣是個笑話，對美國人民來說，賀錦麗甚至比拜登更糟。

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　　特朗普在社交網站批評拜登，稱他從來都不勝任總統一職，是靠謊言及假新聞才能勝選。如果是由副總統賀錦麗出選，將比拜登更容易擊敗。特朗普還強調，很快會撥亂反正，令美國再次強大。


　　雖然拜登表示會完成總統任期，但共和黨籍的眾議院議長約翰遜呼籲他現在辭職。共和黨同時計劃就民主黨臨時更換候選人，發起法律挑戰。

 

撰文：經濟通國金組

2024-07-22｜特朗普當選總統即會採取減稅措施，美國債務問題將令美元受壓？｜#溫灼培 #直播｜FX MONDAY｜hot talk 1點鐘

 

 

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