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美國大選 | 美國前眾院議長佩洛西為賀錦麗競選總統背書

23/07/2024

  • 美國前眾院議長佩洛西周一（22日）加入其他民主黨人行列，為賀錦麗競選總統背書

  • 賀錦麗須於8月19日召開的全國代表大會上，獲得至少1969票，才能確認候選人提名

 

美國大選 | 美國前眾院議長佩洛西為賀錦麗競選總統背書

　　美國前眾院議長佩洛西周一（22日）加入其他民主黨人行列，為賀錦麗競選總統背書。佩洛西發表聲明說：「我們必須齊心協力，徹底擊敗特朗普，讓賀錦麗成為下一任美國總統」。

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　　佩洛西和賀錦麗都來自加州灣區並且相識多年，但一直保持著疏遠的政治關係。佩洛西最初告訴同僚，她傾向於通過公開程序來選擇拜登的繼任者。

 

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　　分析指，作為美國歷史上唯一擔任過眾議院議長的女性，佩洛西在民主黨臨陣換將的過程中，展示了在眾院的威望和影響力。


　　不過，賀錦麗須於8月19日召開的全國代表大會上，獲得至少1969票，才能確認候選人提名，據傳媒統計目前她已獲得逾1000票支持。

撰文：經濟通市場國金組

 

2024-07-23｜港股散水 退市快過上市？｜跟進三中全會｜科技股部署｜嘉賓：黃瑋傑｜

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