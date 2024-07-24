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美國大選 | 拜登結束新冠隔離，重回公眾視線，將於白宮發表講話

24/07/2024

．在宣布放棄競選連任期間一直「隱形」的美國總統拜登，當地時間周二（23日）在特拉華州多佛空軍基地，登上空軍一號返回白宮

．他在社交平台表示，將於周三（24日）晚8時，在橢圓形辦公室發表講話

 

美國大選 | 拜登結束新冠隔離，重回公眾視線，將於白宮發表講話

 

　　在宣布放棄競選連任期間一直「隱形」的美國總統拜登，當地時間周二（23日）在特拉華州多佛空軍基地，登上空軍一號返回白宮。他在社交平台表示，將於周三（24日）晚8時，在橢圓形辦公室發表講話。

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　　拜登在社交網X上發帖，稱他將闡明「前路如何，以及我將如何完成服務美國人民的工作。」拜登此前因感染新冠病毒，而在特拉華州的海濱別墅接受隔離，在此期間並未露面。


　　期間，他僅於周一（22日）通過電話參加了威爾明頓的一個競選活動，以表達對副總統的支持。拜登在公眾視野中的缺席，引發了對他健康狀況的猜測。白宮醫生周一稱，總統的症狀「幾乎完全消失」。

 

撰文:經濟通國金組

2024-07-24｜港股無水又無力 勢下試雙底？｜避險資產逐個捉｜跟進新能源車板塊｜嘉賓：熊麗萍｜開市Good Morning｜etnet

 

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