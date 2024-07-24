歐盟 | 歐盟對華赤蘚糖醇反傾銷初裁，最高徵稅235.6%

．歐盟委員會7月19日公告，對原產中國的赤蘚糖醇(Erythritol)作出反傾銷初裁，初步裁定對涉案產品徵收31.9%-235.6%的臨時反傾銷稅

．赤蘚糖醇為零卡路里甜味劑，歐盟將對中國最大的赤蘚糖醇生產商--山東三元生物公司(深:301206)的商品徵收156.7%的額外關稅

歐盟委員會7月19日公告，對原產中國的赤蘚糖醇(Erythritol)作出反傾銷初裁，初步裁定對涉案產品徵收31.9%-235.6%的臨時反傾銷稅。

推薦閱讀：

調查：四分三行政總裁認為混合工作模式可提高效率及員工留任率

全球最大的靈活辦公室營運商International Workplace Group 一項針對500多位企業高層主管所進行的調查發現.........

【大國博弈】深圳市委書記見蘋果COO，稱歡迎蘋果加大在深投資

據《深圳特區報》報道，本周訪華的蘋果公司首席運營官威廉姆斯與深圳市委書記孟凡利舉行會談........

赤蘚糖醇為零卡路里甜味劑，歐盟將對中國最大的赤蘚糖醇生產商--山東三元生物公司(深:301206)的商品徵收156.7%的額外關稅，東曉生物科技股份有限公司徵76.9%，保齡寶生物股份有限公司(深:002286)徵收31.9%，稅率最低。其他中國製造商的出口商品面臨的稅率最高可至235.6%。



歐盟稱，這一措施的原因是赤蘚糖醇價格明顯受到「國家干預」的影響。反傾銷稅將初步生效6個月。



赤蘚糖醇主要用作食品和飲料的代糖，可單獨使用或與天然甜味劑如甜菊糖混合使用。因此，它被廣泛應用於餐桌甜味劑、飲料、糖果、烘焙食品和運動營養品中。

撰文：經濟通中國組

2024-07-24｜美國選情如何影響美股走勢？ | UPS業績 = 經濟晴雨表? | 分析TSLA及GOOG業績｜GLOBAL Wednesday｜#黃偉康 #直播 #hottalk1點鐘

【你點睇】拜登宣布競逐連任，若民主黨讓賀錦麗代替參選會否有效爭取選票？► 立即投票