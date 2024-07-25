  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
大國博弈
etnet專輯

美國大選 | 拜登發表全國講話，民主黨欲兩周內確定賀錦麗參選

25/07/2024

．美國總統拜登自周日（21日）宣布退選後，於當地時間周三（24日）晚8時，首度發表全國電視講話，交代退選原因

．民主黨高層有意在未來兩周舉行線上會議，確認副總統賀錦麗的總統候選人提名

 

美國大選 | 拜登發表全國講話，民主黨欲兩周內確定賀錦麗參選

 

　　美國總統拜登自周日（21日）宣布退選後，於當地時間周三（24日）晚8時，首度發表全國電視講話，交代退選原因。民主黨高層有意在未來兩周舉行線上會議，確認副總統賀錦麗的總統候選人提名。

推薦閱讀：

【外圍經濟】美國信用卡拖欠率攀升至2012年以來最高

費城聯邦儲備銀行表示，美國信用卡拖欠率攀升至2012年以來最高.........

 

【大國博弈】路透：印度政府考慮放寬中國對該國部分落後產業投資

據《路透》引述印度官員指，印度可能會對中國放寬部分缺乏專業知識的產業的投資限制，以帶動國內製造業發展........

　　拜登在白宮橢圓形辦公室發表全國電視講話，稱退選是向新一代交棒和團結國家的最佳方法，捍衞民主比任何銜頭都重要。他續稱，美國並非由國王和獨裁者統治，歷史、權力、理念都掌握在人民手中，他在餘下的約半年任期將專注總統工作。


　　另一方面，民主黨代表大會規則委員會，同日以壓倒性多數批准了線上唱名程序，預計在8月1日至7日期間舉行。這一安排為8月19日在芝加哥召開大會前確定候選人，掃清了最後障礙。

 

撰文：經濟通國金組

 

2024-07-25｜拆解ASMPT業績｜網易新遊戲可成股價上升催化劑？｜Tesla股價再急插 港股車股無運行？｜嘉賓：林家亨｜開市Good Morning｜etnet

 

《說說心理話》【怪獸家長必學】點樣幫仔女溫書不傷感情？培養上進心唔係靠鬧？子女一旦失控教你點應對！► 即睇

返回國際動態

相關資料 - 

異動股

異動股

00909

明源雲

1.790

異動股

01679

瑞斯康集團

0.315

異動股

01818

招金礦業

13.020

更多國際動態

延伸閱讀

緊貼市況
異動股
  • 00909 明源雲
  • 1.800
  • 01679 瑞斯康集團
  • 0.315
  • 01818 招金礦業
  • 13.020
  • 02338 濰柴動力
  • 11.340
  • 01274 知行汽車科技
  • 21.900
股份推介
  • 09999 網易－Ｓ
  • 148.200
  • 目標︰$168.00
  • 03390 滿貫集團
  • 3.800
  • 目標︰--
  • 00552 中國通信服務
  • 4.150
  • 目標︰$4.63
  • 01211 比亞迪股份
  • 231.800
  • 目標︰$270.00
  • 09992 泡泡瑪特
  • 37.400
  • 目標︰$60.00
人氣股
  • 09988 阿里巴巴－ＳＷ
  • 73.300
  • 00005 滙豐控股
  • 66.300
  • 00001 長和
  • 40.050
  • 00020 商湯－Ｗ
  • 1.170
  • 00700 騰訊控股
  • 353.400
報章貼士
  • 02382 舜宇光學科技
  • 46.900
  • 目標︰$60.00
  • 00836 華潤電力
  • 21.800
  • 目標︰$25.50
  • 00728 中國電信
  • 4.690
  • 目標︰--
熱炒概念股
  • 晶片 More
  • 02878 晶門半導體
  • 0.285
  • 電力 More
  • 01071 華電國際電力股份
  • 4.030
  • 航運 More
  • 00144 招商局港口
  • 12.000
  • 原油 More
  • 03983 中海石油化學
  • 1.970
即時重點新聞

25/07/2024 12:06  《午市前瞻》恒指月結前須守17200，人幣中線偏淡金股莫撈

25/07/2024 12:05  恒指跌246點報17064，美團挫5%，招行紫金齊跌4.5%

25/07/2024 11:57  寶馬香港公司1.4萬名客戶資料外洩，已報警及通報私隱公署

25/07/2024 09:27  【人行操作】人行增做2000億MLF，利率下調至2.3%

25/07/2024 08:48  【美國大選】拜登發表全國講話，民主黨欲兩周內確定賀錦麗參選

25/07/2024 07:52  【北水炒Ｄ乜】淨流出７５８３萬元，買工行沽美團

25/07/2024 08:49  【大行炒Ｄ乜】大和狠劈潤啤目標三成，野村削藥明全系目標

25/07/2024 11:38  《財資快訊》美電軟報７﹒８０６１，一個月拆息維持４﹒４％

專題透視
人氣文章

新聞>財經熱話

網易新遊戲上線股價硬淨，騰訊遊戲收入增長獲大行看好，兩股應如何部署？新文章
人氣文章

新聞>財經熱話

港股 | 午市前瞻 | 恒指月結前須守17200，人幣中線偏淡金股莫撈新文章
人氣文章

新聞>大行報告

大行報告 | 大行鬥降ASMPT目標價，最熊中信里昂睇$80新文章
品味生活
生活
人氣文章

娛樂情報

馮盈盈莊子璇戴四方帽曬畢業照！同為港大營養學系師姐妹！網民盛讚專出港姐冠軍級靚女
人氣文章

Foodie What’s On

開心果控必睇！城中5大好評開心果甜品︰最新3.6牛乳開心果撻！爆餡糯米糍、超香脆可頌餅！關注組都推3重開心麻糬芝士撻
人氣文章

缸邊隨筆．石鏡泉

買內銀？
DIVA CHANNEL
人氣文章

Beauty

《玫瑰的故事》：劉亦菲凍齡出演20歲學生，肌膚狀態極佳！護膚秘訣原來很貼地
人氣文章

Art & Living

死侍與狼人｜有種友情叫Ryan Reynolds和Hugh Jackman！相愛相殺17年，婚姻般的兄弟相處之道
人氣文章

Get it Beauty！．Michelle Yeung

淺談中醫天灸養生：三伏天灸助驅寒治病？配合養生飲食和足浴，強身健體兼瘦身！
健康好人生 Health Channel
人氣文章
膽固醇過高 | 逾5成港人高膽固醇！48歲男靠食一種水果+果仁，3個月膽固醇回復正常水平！睇埋11種降膽固醇食物清單
人氣文章
更年期症狀男女大不同！失眠、骨質疏鬆、記憶力變差？1分鐘自我評估！多吃營養素有助緩解症狀？ 新文章
人氣文章
二十四節氣｜大暑湯水最緊要健脾袪濕！歎冷氣致寒邪入體易腹瀉頭痛、吃生冷食物損脾胃陽氣！推介大暑湯水生津益心脾新文章
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 25/07/2024 13:48
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 25/07/2024 13:48
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 25/07/2024 13:48
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 25/07/2024 13:30
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
風水蔣知識
最新專題
More
人氣文章財經熱話25/07/2024
網易新遊戲上線股價硬淨，騰訊遊戲收入增長獲大行看好，兩股應如何部署？
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

靈媒與通靈有什麼差別？靈靈法同你解構扶乩、標童、碟仙！

日圓再創新低，即上etnet睇邊間銀行唱Yen最抵

etnet賞意大利葡萄汽酒乙支 (名額40個)

《北京宣言》：巴人的第三條道路

24/07/2024 19:22

大國博弈

人民幣定存 | 花旗3個月2.8厘，工銀亞洲98日平均2.5...

22/07/2024 17:07

貨幣攻略

說說心理話

Watche Trends 2024

北上食買玩

Art Month 2024

理財秘笈

關注四高危機！

夏天養生食療

消委會報告

山今養生智慧

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 虛擬貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金