  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
山今養生智慧
etnet專輯

巴黎奧運開幕前夕，法國鐵路遭惡意破壞，影響80萬人出行

26/07/2024

　　法國巴黎奧運會開幕前夕，法國高速鐵路系統遭到惡意行為襲擊。法國國家鐵路公司（SNCF）表示，國內高速列車TGV網絡遭到惡意行為襲擊，包括有人縱火襲擊以擾亂運輸系統。多條路線需暫停服務進行維修，上述服務癱瘓情況料起碼持續整個周末，亦形容今次屬大規模攻擊，旨在癱瘓TGV網絡，營運商需中斷多條路線的服務，約有80萬名乘客受到影響。

 

巴黎奧運開幕前夕，法國鐵路遭惡意破壞，影響80萬人出行

（AP圖片）

 

　　SNCF表示，縱火襲擊是為破壞鐵路設施，而這些惡意行為均在一夜之間同時發生，而由於阿拉斯（Arras）地區發生惡意行為，來往里爾（Lille）和巴黎之間的高速鐵路服務被切斷。至於在巴黎和法國東部之間的路線，有人破壞來往梅斯（Metz）和南錫（Nancy）之間的路段，也嚴重擾亂交通服務。

 

　　巴黎北站為巴黎開往倫敦、布魯塞爾和阿姆斯特丹的火車主要樞紐，車站大廳擠滿數百名因列車延誤而滯留的旅客。成群的武裝士兵和警察則在車站繼續巡邏。

 

巴黎奧運開幕前夕，法國鐵路遭惡意破壞，影響80萬人出行

（AP圖片）

 

　　歐洲之星表示，其倫敦和巴黎之間的鐵路服務因破壞行為而受到影響，導致服務取消或延誤。

 

　　法國體育部長Amelie Oudea-Castera譴責上述襲擊事件，認為與奧運會有關。她形容事件令人震驚，並指瞄準奧運等同瞄準法國。

 

撰文：經濟通採訪組

 

【你點睇】機管局獎勵航空公司增往來香港航線，措施能有效推動航空業復常？► 立即投票

返回國際動態

相關資料 - 

異動股

異動股

02438

出門問問

1.150

異動股

02313

申洲國際

65.550

異動股

02127

匯森股份

0.087

更多國際動態

延伸閱讀

緊貼市況
異動股
  • 02438 出門問問
  • 1.150
  • 02313 申洲國際
  • 65.550
  • 02127 匯森股份
  • 0.087
  • 02443 汽車街
  • 4.880
  • 03692 翰森製藥
  • 16.840
股份推介
  • 09999 網易－Ｓ
  • 144.100
  • 目標︰$168.00
  • 03390 滿貫集團
  • 3.840
  • 目標︰--
  • 00552 中國通信服務
  • 4.040
  • 目標︰$4.63
  • 01211 比亞迪股份
  • 235.800
  • 目標︰$270.00
  • 09992 泡泡瑪特
  • 38.500
  • 目標︰$60.00
人氣股
  • 01797 東方甄選
  • 9.500
  • 00941 中國移動
  • 72.750
  • 00700 騰訊控股
  • 354.400
  • 09988 阿里巴巴－ＳＷ
  • 73.100
  • 00005 滙豐控股
  • 66.250
報章貼士
  • 00371 北控水務集團
  • 2.440
  • 目標︰$2.70
  • 03669 永達汽車
  • 1.530
  • 目標︰$2.00
  • 06690 海爾智家
  • 26.100
  • 目標︰$26.06
熱炒概念股
  • 晶片 More
  • 01347 華虹半導體
  • 20.550
  • 原油 More
  • 03175 Ｆ三星原油期
  • 7.115
  • 黃金 More
  • 02099 中國黃金國際
  • 42.250
即時重點新聞

26/07/2024 17:29  保監局委任經理接管泰禾人壽，所有保單不受影響

26/07/2024 16:38  《盤後部署》恒指反覆萬七關未穩，濰柴受惠以舊換新後市仍看好

26/07/2024 15:41  【提振Ａ股】據報內地擬將高頻交易費用由0.1元提高至1元以上

26/07/2024 17:38  電盈(00008)中期虧損收窄至4.6億元，息9.77仙

26/07/2024 17:24  李澤楷旗下MoneyHero傳裁員80人，CEO稱不幸但必要

26/07/2024 17:43  【北水炒Ｄ乜】淨流入８７﹒７３億元，買盈富沽中移動

26/07/2024 08:46  【大行炒Ｄ乜】花旗削港銀目標兼降東亞至中性，多行下調友邦目標

26/07/2024 17:08  《財資快訊》美電軟報７﹒８０６１，隔夜拆息較上日跌４０基點

專題透視
人氣文章

新聞>國際動態

巴黎奧運開幕前夕，法國鐵路遭惡意破壞，影響80萬人出行新文章
人氣文章

新聞>中國故事

神州經脈 | 基礎設施REITs常態發行，高頻交易收費擬增9倍新文章
人氣文章

新聞>財經熱話

「中特估」輪流跌輪到電訊股，6月營運數據對辦也未可吸納新文章
品味生活
生活
人氣文章

玩樂 What’s On

張家界｜坐高鐵玩勻張家界西線！必check 4大景點︰夜遊七十二奇樓行美食街！打卡去千年芙蓉鎮、鳳凰古城遊船！附高鐵時間表
人氣文章

職場女王．張慧敏 Alison

職場女王Son姐 |如果辦公室是馬戲團！老闆屬恐龍鴕鳥井底蛙、小職員只能坐以待斃？認清事實吧︰從來不是死在別人手
人氣文章

娛樂情報

歐陽震華《直播靈接觸》自爆11年前因急性肺炎昏迷遇牛頭馬面！電視城曾遭鬼魂拍醒開工？
DIVA CHANNEL
人氣文章

Art & Living

夏季藝術展覽推介：黃霑逝世20週年展《滄海一聲笑—黃霑》、CHAT六廠《傾聽地球旋轉》、故宮全新專題展《流光彰色》
人氣文章

Fly with Luna．夏月

東京吉祥寺A5黑毛和牛燒肉店：夏多布里昂牛排、宮崎牛柳、奢華海膽三文魚子和牛海鮮丼
人氣文章

The Dapper Style．汝勤

《大熊餐廳》第三季開播！美食以外，一眾廚師的貼地Chicago Street Style打扮才是亮點？
健康好人生 Health Channel
人氣文章
老化測試 | 5個簡單動作即Check身體老化程度！研究：這年齡層單腳站最少10秒可減死亡風險
人氣文章
雞蛋保存︱港媽超市買泰國蛋驚見蛋内發黑！街市室溫雞蛋是否安全？冷藏過放室溫得唔得？睇埋9款安全雞蛋名單
人氣文章
認知障礙 │ 92歲腦退化婆婆越過老人院鐵閘逃走！網民震驚身手敏捷！即睇認知障礙常見症狀
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 26/07/2024 17:59
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 26/07/2024 16:29
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 26/07/2024 20:36
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 26/07/2024 16:40
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
1分鐘學投資
最新專題
More
人氣文章國際動態26/07/2024
巴黎奧運開幕前夕，法國鐵路遭惡意破壞，影響80萬人出行
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

靈媒與通靈有什麼差別？靈靈法同你解構扶乩、標童、碟仙！

日圓再創新低，即上etnet睇邊間銀行唱Yen最抵

etnet賞意大利葡萄汽酒乙支 (名額40個)

從游說集團，窺探下任美國總統取向

26/07/2024 08:08

大國博弈

高息定存 | 工銀亞洲推98日存息最高4厘，188日3.95...

25/07/2024 16:33

貨幣攻略

說說心理話

Watche Trends 2024

北上食買玩

Art Month 2024

理財秘笈

關注四高危機！

夏天養生食療

消委會報告

山今養生智慧

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 虛擬貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金