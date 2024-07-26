巴黎奧運開幕前夕，法國鐵路遭惡意破壞，影響80萬人出行

法國巴黎奧運會開幕前夕，法國高速鐵路系統遭到惡意行為襲擊。法國國家鐵路公司（SNCF）表示，國內高速列車TGV網絡遭到惡意行為襲擊，包括有人縱火襲擊以擾亂運輸系統。多條路線需暫停服務進行維修，上述服務癱瘓情況料起碼持續整個周末，亦形容今次屬大規模攻擊，旨在癱瘓TGV網絡，營運商需中斷多條路線的服務，約有80萬名乘客受到影響。

（AP圖片）

SNCF表示，縱火襲擊是為破壞鐵路設施，而這些惡意行為均在一夜之間同時發生，而由於阿拉斯（Arras）地區發生惡意行為，來往里爾（Lille）和巴黎之間的高速鐵路服務被切斷。至於在巴黎和法國東部之間的路線，有人破壞來往梅斯（Metz）和南錫（Nancy）之間的路段，也嚴重擾亂交通服務。

巴黎北站為巴黎開往倫敦、布魯塞爾和阿姆斯特丹的火車主要樞紐，車站大廳擠滿數百名因列車延誤而滯留的旅客。成群的武裝士兵和警察則在車站繼續巡邏。

（AP圖片）

歐洲之星表示，其倫敦和巴黎之間的鐵路服務因破壞行為而受到影響，導致服務取消或延誤。

法國體育部長Amelie Oudea-Castera譴責上述襲擊事件，認為與奧運會有關。她形容事件令人震驚，並指瞄準奧運等同瞄準法國。

撰文：經濟通採訪組

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