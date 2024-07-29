  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
夏天養生食療
etnet專輯

巴黎奧運 | 精彩賽事預告－何詩蓓打入決賽

29/07/2024

．港隊「女飛魚」何詩蓓於200自由泳準決賽，游出成績1分55秒51，於總成績位列第四，並將於香港時間周二（30日）凌晨3時41分挑戰個人第三面奧運獎牌

 

巴黎奧運 | 精彩賽事預告－何詩蓓打入決賽

 

　　巴黎奧運於上周五（26日）揭幕後，香港於巴黎奧運的首面金牌由重劍選手江旻憓奪得，接下來重點賽事如下：

推薦閱讀：

【美國大選】耶倫反駁末日博士：未放鬆金融環境來助力總統選舉

　在市場對聯儲局降息預期上升之際，美國財長耶倫否認為了協助民主黨參與大選而放鬆金融環境.........

陳茂波: 第二季GDP預估數字將公布，反映本港經濟保持增長

財政司司長陳茂波撰寫網誌時表示，本周將公布的第二季生產總值預估數字，將反映本港整體經濟保持增長.........

1．港隊「女飛魚」何詩蓓於200自由泳準決賽，游出成績1分55秒51，於總成績位列第四，並將於香港時間周二（30日）凌晨3時41分挑戰個人第三面奧運獎牌。

2．另外，女子100公尺仰式將於今日下午5:16分舉行，本港派出歷來達到奧運A標的最年輕香港泳將張心悅出戰。

3．羽毛球方面，港隊女雙組合楊雅婷楊霈霖，於小組賽擊以以局數2:1敗美國，港隊現時小組兩戰一勝一負，最後一場分組賽將會對戰國家隊組合。

4．男子乒乓球64強，本港派出世界排名11的黃鎮廷出戰，預計首場比賽將會對戰塞內加爾的易卜拉希馬．迪奧；而混合雙打則由黃鎮廷及杜凱琹聯手，對戰北韓的金琴英與李鄭息。

 

撰文:經濟通市場組

0:00 / 59:50 2024-07-29｜超級央行周！美日英央行齊議息| 滙控續前瞻 | 中資電訊股回吐可吸納?｜嘉賓：溫傑｜開市Good Morning｜etnet

 

【你點睇】奧運港隊氣勢如虹，你認為港隊可獲多少獎牌？會點支持港隊運動員？► 立即投票

返回國際動態

相關資料 - 

異動股

異動股

00004

九龍倉集團

22.900

異動股

06829

龍昇集團控股

0.128

異動股

09869

海倫司

1.920

更多國際動態

延伸閱讀

緊貼市況
異動股
  • 00004 九龍倉集團
  • 22.900
  • 06829 龍昇集團控股
  • 0.128
  • 09869 海倫司
  • 1.920
  • 02531 廣聯科技控股
  • 8.380
  • 00433 北方礦業
  • 0.028
股份推介
  • 00006 電能實業
  • 49.450
  • 目標︰$55.00
  • 00215 和記電訊香港
  • 1.020
  • 目標︰$1.20
  • 09999 網易－Ｓ
  • 140.800
  • 目標︰$168.00
  • 03390 滿貫集團
  • 3.900
  • 目標︰--
  • 00552 中國通信服務
  • 4.020
  • 目標︰$4.63
人氣股
  • 00700 騰訊控股
  • 358.200
  • 09988 阿里巴巴－ＳＷ
  • 76.550
  • 00005 滙豐控股
  • 67.300
  • 00941 中國移動
  • 73.200
  • 01797 東方甄選
  • 9.920
報章貼士
  • 00883 中國海洋石油
  • 20.600
  • 目標︰--
  • 09626 嗶哩嗶哩－Ｗ
  • 116.700
  • 目標︰--
  • 00548 深圳高速公路股份
  • 7.630
  • 目標︰--
熱炒概念股
  • 原油 More
  • 00883 中國海洋石油
  • 20.600
即時重點新聞

29/07/2024 16:33  《盤後部署》恒指回升惟成交未配合，阿里獲大行唱好兼呈雙底看漲

29/07/2024 16:11  恒指升217點收報17238，阿里升近5%，中升控股升4%

29/07/2024 14:45  新地：掃管笏項目因應市場變化改動設計，不排除暫停部分工程

29/07/2024 14:48  【外圍經濟】受訪者認為黃金是「特朗普交易」最佳選擇

29/07/2024 10:23  《本港樓市》差估署：6月樓價指數按月跌1.2%，連跌兩個月

29/07/2024 07:53  【北水炒Ｄ乜】淨流入８７﹒７３億元，買盈富沽中移動

29/07/2024 08:48  【大行炒Ｄ乜】東方甄選遭大和削目標六成二，滙證跟進地產股

29/07/2024 11:36  《財資快訊》美電升報７﹒８０７６，一周至一個月均微軟１０基點

專題透視
人氣文章

新聞>香港要聞

樓市 | 差估署：6月樓價指數按月跌1.2%，連跌兩個月新文章
人氣文章

新聞>香港要聞

Outback | 餐飲品牌Outback9間分店結業，受影響員工約300人新文章
人氣文章

新聞>財經熱話

滙控 | 料次季盈利倒退惟憧憬續派季息兼回購，滙控仍可吼位吸納新文章
品味生活
生活
人氣文章

玩樂 What’s On

張家界｜坐高鐵玩勻張家界西線！必check 4大景點︰夜遊七十二奇樓行美食街！打卡去千年芙蓉鎮、鳳凰古城遊船！附高鐵時間表
人氣文章

師傅靈靈法

靈媒與通靈有什麼差別？靈靈法同你解構扶乩、標童、碟仙！
人氣文章

港是港非．李慕飛

《施政報告》不能迴避的問題——青年躺平
DIVA CHANNEL
人氣文章

Art & Living

《我動故我在III》互動展覽：從肢體舞動中認識自己，探討現今社會的女性身份
人氣文章

港女講男．妮洛

把過去的情場黑歷史向現任坦白！對方會包容一切，還是引發另一場風暴？
人氣文章

ChatENT．月巴氏

《死侍與狼人》——死侍到頭來拯救了甚麼？
健康好人生 Health Channel
人氣文章
「專注用心、並肩超越」
人氣文章
臨終前徵兆 │ 迴光反照真定假？殯儀師揭5種臨終面相！醫生拆解病人臨終7大先兆：手掌腳板或出現紫斑新文章
人氣文章
二十四節氣｜大暑湯水最緊要健脾袪濕！歎冷氣致寒邪入體易腹瀉頭痛、吃生冷食物損脾胃陽氣！推介大暑湯水生津益心脾
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 29/07/2024 16:51
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 29/07/2024 16:29
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 29/07/2024 16:51
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 29/07/2024 16:35
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
1分鐘學投資
最新專題
More
人氣文章香港要聞29/07/2024
樓市 | 差估署：6月樓價指數按月跌1.2%，連跌兩個月
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

靈媒與通靈有什麼差別？靈靈法同你解構扶乩、標童、碟仙！

日圓再創新低，即上etnet睇邊間銀行唱Yen最抵

etnet賞意大利葡萄汽酒乙支 (名額40個)

從游說集團，窺探下任美國總統取向

26/07/2024 08:08

大國博弈

高息定存 | 工銀亞洲推98日存息最高4厘，188日3.95...

25/07/2024 16:33

貨幣攻略

說說心理話

Watche Trends 2024

北上食買玩

Art Month 2024

理財秘笈

關注四高危機！

夏天養生食療

消委會報告

山今養生智慧

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 虛擬貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金