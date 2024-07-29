巴黎奧運 | 精彩賽事預告－何詩蓓打入決賽

．港隊「女飛魚」何詩蓓於200自由泳準決賽，游出成績1分55秒51，於總成績位列第四，並將於香港時間周二（30日）凌晨3時41分挑戰個人第三面奧運獎牌

巴黎奧運於上周五（26日）揭幕後，香港於巴黎奧運的首面金牌由重劍選手江旻憓奪得，接下來重點賽事如下：

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1．港隊「女飛魚」何詩蓓於200自由泳準決賽，游出成績1分55秒51，於總成績位列第四，並將於香港時間周二（30日）凌晨3時41分挑戰個人第三面奧運獎牌。



2．另外，女子100公尺仰式將於今日下午5:16分舉行，本港派出歷來達到奧運A標的最年輕香港泳將張心悅出戰。



3．羽毛球方面，港隊女雙組合楊雅婷楊霈霖，於小組賽擊以以局數2:1敗美國，港隊現時小組兩戰一勝一負，最後一場分組賽將會對戰國家隊組合。



4．男子乒乓球64強，本港派出世界排名11的黃鎮廷出戰，預計首場比賽將會對戰塞內加爾的易卜拉希馬．迪奧；而混合雙打則由黃鎮廷及杜凱琹聯手，對戰北韓的金琴英與李鄭息。

撰文:經濟通市場組

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