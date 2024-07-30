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巴黎奧運 | 精彩賽事預告－女子羽毛球雙打港隊即將對戰國家隊

30/07/2024

．女子羽毛球雙打，B組分組賽上演「中港大戰」，由港隊楊雅婷、楊霈霖組合，場硬撼3號種子、中國的劉聖書、譚寧，預計今日下午4:10舉行

 

巴黎奧運 | 精彩賽事預告－女子羽毛球雙打將進行「中港大戰」

 

　　在過去一日港隊連奪兩獎牌，包括張家朗於男子花劍項目「冧莊」奪金，而女子200公尺自由式，何詩蓓亦為港隊奪得一面銅牌，接下來的重點賽事包括：

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1．混雙乒乓球，港隊黃鎮廷及杜凱琹於四強賽打足7局下，仍不敵北韓，接下來將爭奪銅牌，並對戰韓國隊的林鐘勳和申裕斌，預計今晚7:30舉行（香港時間．下同）。



2．女子羽毛球雙打方面，B組分組賽港隊即將對戰國家隊，由港隊楊雅婷、楊霈霖組合，場硬撼3號種子、中國的劉聖書、譚寧，預計今日下午4:10舉行。



3．游泳競技方面，男子100公尺自由式由何甄陶出戰，預計今日下午5:30舉行；女子100公尺自由式則繼續由何詩蓓出戰，預計今日下午6:57舉行。



4．男子三項鐵人賽，港隊派出伍泰龍出戰，預計今日下午2:00舉行；男子單人雙槳划船方面，香港則由趙顯臻出戰半準決賽，預計下午4:10舉行。

 

撰文:經濟通市場組

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