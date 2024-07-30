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美國大選 | 美國情報機構：俄羅斯、伊朗和中國試圖影響美國大選

30/07/2024

．美國國家情報總監辦公室周一（29日）在其選舉安全報告中警告，美國即將舉行總統大選之際，俄羅斯、中國和伊朗均在招募美國人進行宣傳，維護其利益

．報告指，一些美國公民一直在明知故犯，幫助外國政府「播撒和宣傳符合外國勢力利益的敘事，增加其可信度。」

 

美國大選 | 美國情報機構：俄羅斯、伊朗和中國試圖影響美國大選

 

　　美國國家情報總監辦公室周一（29日）在其選舉安全報告中警告，美國即將舉行總統大選之際，俄羅斯、中國和伊朗均在招募美國人進行宣傳，維護其利益。

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　　報告指，一些美國公民一直在明知故犯，幫助外國政府「播撒和宣傳符合外國勢力利益的敘事，增加其可信度。」報告還稱，也有美國人被騙幫助外國勢力。


　　不願透露姓名的情報官員，向記者通報有關情況時表示，他們相信俄羅斯正在試圖幫助共和黨總統候選人特朗普，而伊朗正試圖破壞特朗普的候選人資格。官員稱，前總統特朗普遇刺未遂，以及總統拜登決定退選，均已成為外國勢力試圖破壞選舉進程的素材。



*北京被指加強社交平台影響力*


　　官員指中國政府跟一家中國科技公司合作，以加強其「秘密影響力行動」，包括更有效發揮社交平台影響力，但官員拒絕透露所涉中國科技公司的名稱。官員稱，雖然中國不尋求影響總統選舉的結果，但北京相關勢力「可能會試圖詆毀那些被視為威脅中國核心利益的候選人」，並繼續利用社交媒體在美國製造分裂，把民主國家描繪成一片混亂。



＊伊朗：人為刺激競選活動＊


　　俄羅斯、伊朗和中國此前否認干預美國大選。伊朗駐聯合國代表團周一重申：「伊朗不參與任何旨在影響美國大選的目標或活動，此類指控很大一部分是心理戰，旨在人為刺激競選活動。」

 

撰文：經濟通國金組

 

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