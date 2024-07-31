巴黎奧運 | 精彩賽事預告－何詩蓓有望為港再添獎牌

．女子100公尺自由式決賽，何詩蓓進入決賽，同場選手亦有國家隊的楊浚瑄，預計將於凌晨2:30舉行

港隊獎牌榜維持兩金一銅，截至今日上午九時排名第十；而何詩蓓於女子100公尺自由式準決賽以第一位52.64秒的成績打入決賽，有望為港再增一面獎牌，接下落重點賽事包括：

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1．男子鐵人三項，伍泰龍打入決賽，為小數能打入決賽的亞洲隊伍，決賽並於今日下午4:45分進行。





2．男子單人雙槳，趙顯臻將出戰準決賽C/D 1，於今日下午3:54分進行。





3．女子乒乓球單打方面，港隊選手朱成竹將於第三輪賽事對戰日本的平野美宇，爭奪16強資格，賽事今日下午4:00舉行；而男子單打則由港隊黃鎮廷對戰國家隊樊振東，同樣爭奪16強資格，並於今日下午6:00舉行。





4．女子100公尺自由式決賽，何詩蓓進入決賽，同場選手亦有國家隊的楊浚瑄，預計將於凌晨2:30舉行。

撰文：經濟通市場組

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