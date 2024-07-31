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以巴衝突 | 以軍空襲貝魯特殺真主黨高層，賀錦麗稱以國有權自衛

31/07/2024

．以巴衝突引發中東戰事擴大，以色列國防軍周二（30日）向黎巴嫩首都貝魯特發動空襲，報復上周六（27日）戈蘭高地遇襲

．美國民主黨總統參選人賀錦麗就空襲事件表示，以色列有權自衛，但同時強調必須致力於外交解決中東問題

 

以巴衝突 | 以軍空襲貝魯特殺真主黨高層，賀錦麗稱以國有權自衛

 

　　以巴衝突引發中東戰事擴大，以色列國防軍周二（30日）向黎巴嫩首都貝魯特發動空襲，報復上周六（27日）戈蘭高地遇襲。美國民主黨總統參選人賀錦麗就空襲事件表示，以色列有權自衛，但同時強調必須致力於外交解決中東問題。

 

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　　據黎巴嫩電視台報道，空襲造成至少3死74傷，包括真主黨高級指揮官舒庫爾(Fu'ad Shukr)，他被指與戈蘭高地遇襲事件有關。


　　報導稱，一架無人機向貝魯特南郊發射3枚火箭彈，死者中包括婦孺。電視畫面顯示，幾棟建築升起滾滾濃煙，這裏是真主黨支持者的聚居地。真主黨早前否認對戈蘭高地發動攻擊。


　　以色列官員向美媒透露，對貝魯特的空襲發生在當地時間晚上近8點，目標是舒庫爾，因為「戈蘭高地的兒童，還有許多以色列平民因他而死」。

 

撰文：經濟通國金組

 

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