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以巴衝突 | 哈馬斯領導人哈尼亞訪問伊朗時，涉遭以色列空襲暗殺

31/07/2024

．哈馬斯領導人哈尼亞(Ismail Haniyeh)周二（30日）訪問伊朗首都德黑蘭，參加伊朗新總統就職典禮期間，遇襲身亡

．白宮拒絕評論事件，以色列軍方不予評論

 

以巴衝突 | 哈馬斯領導人哈尼亞訪問伊朗時，涉遭以色列空襲暗殺

哈馬斯領導人哈尼亞 (AP)

 

　　哈馬斯領導人哈尼亞(Ismail Haniyeh)周二（30日）訪問伊朗首都德黑蘭，參加伊朗新總統就職典禮期間，遇襲身亡。哈馬斯發表聲明稱，哈尼亞死於以色列發動的空襲。

 

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　　伊朗革命衛隊亦證實，哈尼亞在位於德黑蘭的住所，連同一名保鑣被殺。

 

　　白宮拒絕評論事件。以色列軍方不予評論。在哈馬斯10月7日襲擊以色列之後，內塔尼亞胡政府就誓言要殺死該組織的領導人。

 

撰文：經濟通國金組

 

 

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