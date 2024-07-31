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大國博弈 | 再有香港個人及實體遭美制裁，涉助伊朗採購軍工零件

31/07/2024

  • 美國財政部外國資產控制辦公室對個人及實體實施制裁，指控他們代表伊朗國防和武裝部隊後勤部（MODAFL）附屬機構為伊朗的彈道導彈和無人機項目採購關鍵元件

  • 有外媒指出，有俄羅斯商人利用在香港的空殼公司，向俄羅斯軍工企業轉售晶片、感應器等產品

 

大國博弈 | 再有香港個人及實體遭美制裁，涉助伊朗採購軍工零件

　　美國財政部外國資產控制辦公室最新對5名個人和7個實體實施制裁，指控他們代表伊朗國防和武裝部隊後勤部（MODAFL）附屬機構為伊朗的彈道導彈和無人機項目採購關鍵元件，其中包括一個香港公民Thomas Ho Ming Tong及四家位於香港的公司。

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　　Thomas Ho Ming Tong及其中三家公司被指曾為伊朗電子工業公司的子公司提供或試圖提供財務、材料、技術或其他支援，或支援該公司的商品或服務，至於另外一家受制裁公司由Thomas Ho Ming Tong控制。


　　除此之外，美國財政部還制裁多名伊朗公民、多家伊朗公司，以及一家位於深圳的公司瑞芬科技。


　　此前有外媒指出，有俄羅斯商人利用在香港的空殼公司，向俄羅斯軍工企業轉售晶片、感應器等產品，烏克蘭外長其後來港會見本港特首李家超，呼籲特區政府不可被俄羅斯利用以逃避西方制裁。中國外交部駐港公署特派員崔建春接受媒體查詢時表示，香港特區履行國際法及規範。

撰文：經濟通中國組

 

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