巴黎奧運 | 精彩賽事預告－港隊游泳及帆船

．女子200公尺仰式預賽，奧運A標的最年輕香港泳將、17歲的張心悅將出戰第一組賽事，預計今日下午5:00進行；男子50公尺自由式預賽，港隊派出何甄陶出戰第十組賽事，預計今日下午5:42進行

何詩蓓於今早凌晨的女子100米自由泳決賽，以52秒33的成績取得今屆奧運的第二面銅牌，接下來的精彩賽事如下：







推薦閱讀：

【大國博弈】外交部制裁美國眾議員，斥其言行頻繁干涉中國內政

中國外交部宣布制裁美國馬薩諸塞州民主黨眾議員麥戈文（Jim McGovern）........

【內房困局】內地首7月百強房企銷售額降40%，千億房企剩6家

中指研究院發布《2024年1-7月中國房地產企業銷售業績排行榜》，數據顯示，今年1-7月........

1．女子200公尺仰式預賽，奧運A標的最年輕香港泳將、17歲的張心悅將出戰第一組賽事，預計今日下午5:00進行；男子50公尺自由式預賽，港隊派出何甄陶出戰第十組賽事，預計今日下午5:42進行。





2．男子風浪板，港隊將由鄭清然出戰，預計今日下午6:03進行。





3．男子單人艇，港隊派出貝俊龍出戰，預計今日下午6:15進行。

撰文：經濟通市場組

2024-08-01｜藍籌股業績可撐起大市？｜拆解滙控業績｜恒生不良貸款率增？ 2024-08-01 ｜嘉賓：林家亨｜開市Good Morning｜etnet

《說說心理話》【怪獸家長必學】點樣幫仔女溫書不傷感情？培養上進心唔係靠鬧？子女一旦失控教你點應對！► 即睇