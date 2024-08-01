  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
Watche Tre...
etnet專輯

巴黎奧運 | 精彩賽事預告－港隊游泳及帆船

01/08/2024

．女子200公尺仰式預賽，奧運A標的最年輕香港泳將、17歲的張心悅將出戰第一組賽事，預計今日下午5:00進行；男子50公尺自由式預賽，港隊派出何甄陶出戰第十組賽事，預計今日下午5:42進行

 

巴黎奧運 | 精彩賽事預告－港隊游泳及帆船

 

　　何詩蓓於今早凌晨的女子100米自由泳決賽，以52秒33的成績取得今屆奧運的第二面銅牌，接下來的精彩賽事如下：



推薦閱讀：

【大國博弈】外交部制裁美國眾議員，斥其言行頻繁干涉中國內政

中國外交部宣布制裁美國馬薩諸塞州民主黨眾議員麥戈文（Jim McGovern）........

 

【內房困局】內地首7月百強房企銷售額降40%，千億房企剩6家

中指研究院發布《2024年1-7月中國房地產企業銷售業績排行榜》，數據顯示，今年1-7月........

 

1．女子200公尺仰式預賽，奧運A標的最年輕香港泳將、17歲的張心悅將出戰第一組賽事，預計今日下午5:00進行；男子50公尺自由式預賽，港隊派出何甄陶出戰第十組賽事，預計今日下午5:42進行。



2．男子風浪板，港隊將由鄭清然出戰，預計今日下午6:03進行。



3．男子單人艇，港隊派出貝俊龍出戰，預計今日下午6:15進行。

 

撰文：經濟通市場組

 

 

2024-08-01｜藍籌股業績可撐起大市？｜拆解滙控業績｜恒生不良貸款率增？ 2024-08-01 ｜嘉賓：林家亨｜開市Good Morning｜etnet

 

 

《說說心理話》【怪獸家長必學】點樣幫仔女溫書不傷感情？培養上進心唔係靠鬧？子女一旦失控教你點應對！► 即睇

返回國際動態

相關資料 - 

異動股

異動股

00823

領展房產基金

33.900

異動股

02688

新奧能源

53.450

異動股

00813

世茂集團

0.710

更多國際動態

延伸閱讀

緊貼市況
異動股
  • 00823 領展房產基金
  • 33.850
  • 02688 新奧能源
  • 53.500
  • 00813 世茂集團
  • 0.710
  • 00168 青島啤酒股份
  • 49.300
  • 09901 新東方－Ｓ
  • 48.000
股份推介
  • 01038 長江基建集團
  • 53.350
  • 目標︰$60.00
  • 02518 汽車之家—Ｓ
  • 48.350
  • 目標︰--
  • 03988 中國銀行
  • 3.450
  • 目標︰$3.73
  • 00006 電能實業
  • 51.750
  • 目標︰$55.00
  • 00215 和記電訊香港
  • 1.000
  • 目標︰$1.20
人氣股
  • 00005 滙豐控股
  • 69.700
  • 00700 騰訊控股
  • 366.000
  • 00941 中國移動
  • 74.000
  • 09988 阿里巴巴－ＳＷ
  • 77.600
  • 00001 長和
  • 41.300
報章貼士
  • 02888 渣打集團
  • 77.400
  • 目標︰$95.00
  • 02020 安踏體育
  • 68.050
  • 目標︰$76.70
  • 01810 小米集團－Ｗ
  • 16.700
  • 目標︰$17.40
熱炒概念股
  • 原油 More
  • 01033 中石化油服
  • 0.520
即時重點新聞

01/08/2024 12:05  《午市前瞻》港股仍有下行風險，恒生85元料有支持

01/08/2024 12:05  恒指跌33點報17311，中升跌7%，電能逆市升5%

01/08/2024 10:52  【外圍經濟】英倫銀行今天召開貨幣政策會議料自疫後首次減息

01/08/2024 09:57  【人行操作】彭博：人行擬公布LPR後才做MLF，推動兩者脫勾

01/08/2024 09:49  【外圍經濟】日圓高見148.55，日經指數最多下挫2.9%

01/08/2024 07:52  【北水炒Ｄ乜】淨流入２２﹒９１億元，買騰訊沽盈富

01/08/2024 08:43  【大行炒Ｄ乜】富瑞削恒生目標至８０元，大摩輕微上調滙控目標價

01/08/2024 11:41  《財資快訊》美電軟報７﹒８１２３，一年拆息較上日微軟１０基點

專題透視
人氣文章

新聞>財經熱話

恒生上半年不良貸款率急升兼沒提進一步回購，大行齊唱淡股價急插買唔過？新文章
人氣文章

新聞>財經熱話

港股 | 午市前瞻 | 港股仍有下行風險 恒生85元料有支持新文章
人氣文章

新聞>財經熱話

業績股 | 匯控控、恒生績後股價走勢背馳，關鍵在於回購？新文章
品味生活
生活
人氣文章

騙局大拆解

網購騙案新手法！假冒客服騙案首4月涉1.9億！69歲伯伯與假職員視像8小時失44萬！網上賣家一樣被呃！即睇手法 3
人氣文章

裳色．惜裳．Tiff Chan

穿搭技巧 | 炎夏背心穿搭提案！黑色定白色背心易駕馭？背心層次穿搭法公開優雅中不失清爽涼快
人氣文章

小薯茶水間

巴黎奧運｜港隊運動員獲派福利！張家朗再獲敘福樓$10萬金卡！江旻憓何詩蓓無份？免費搭港鐵九巴、全年免費住沖繩溫泉酒店
DIVA CHANNEL
人氣文章

Beauty

奢華美妝店SkinSmart登陸香港：帶來Huda Beauty、Olaplex等大熱品牌！必收人氣青瓜保濕面膜、深層滋養護髮精華
人氣文章

Watch & Jewelry

七夕送她一枚精緻珠寶！來自Tiffany & Co.的禮物靈感清單：以Tiffany Lock鎖扣項鍊，鎖定恆久愛意
人氣文章

Art & Living

巴黎奧運 | 史上最奢華的奧運！從薰衣草紫色主場館，到綴飾巴黎鐵塔的頒獎台，看法式浪漫美學
健康好人生 Health Channel
人氣文章
臨終前徵兆 │ 迴光反照真定假？殯儀師揭5種臨終面相！醫生拆解病人臨終7大先兆：手掌腳板或出現紫斑
人氣文章
肝癌 | 肝炎檢測快車8月落區！免費驗乙型肝炎+丙型肝炎！最快一日知結果！提供健康評估、驗血、轉介服務！即睇詳情+登記方法
人氣文章
奧運2024 | 奧運撐港隊奪金？4招緩解睇奧運熬夜傷身！維他命B雜維持好氣色！教你泡杞子菊花蜜護肝
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 01/08/2024 13:43
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 01/08/2024 13:43
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 01/08/2024 13:43
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 01/08/2024 13:25
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
練好基本功
最新專題
More
人氣文章財經熱話01/08/2024
恒生上半年不良貸款率急升兼沒提進一步回購，大行齊唱淡股價急插買唔過？
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

【30週年連環賞】同行．感謝禮：送你HK$30現金券

如何分辨問米是否真實？通靈問事用什麼工具都可以？靈靈法即場示範通靈！

etnet榮獲HKEX Awards 2023 「最佳證券數據供應商」大獎

委內瑞拉沒有導彈之戰，再陷政變邊緣

31/07/2024 19:40

大國博弈

高息定存 | 工銀亞洲推98日存息最高4厘，188日3.95...

25/07/2024 16:33

貨幣攻略

說說心理話

Watche Trends 2024

北上食買玩

Art Month 2024

理財秘笈

關注四高危機！

夏天養生食療

消委會報告

山今養生智慧

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 虛擬貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金