  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
貨幣攻略
etnet專輯

以巴衝突 | 伊朗報復行動箭在弦上，拜登、賀錦麗承諾協防以色列

02/08/2024

．伊朗支持的哈馬斯和真主黨高級領導人相繼遭暗殺後，以色列面臨報復危險

．美國總統拜登、副總統賀錦麗在華盛頓時間周四（1日）晚上，和以色列總理內塔尼亞胡通話，承諾協助以方加強防衛，以應對伊朗及其代理人的威脅

 

以巴衝突 | 伊朗報復行動箭在弦上，拜登、賀錦麗承諾協防以色列

 

　　伊朗支持的哈馬斯和真主黨高級領導人相繼遭暗殺後，以色列面臨報復危險。美國總統拜登、副總統賀錦麗在華盛頓時間周四（1日）晚上，和以色列總理內塔尼亞胡通話，承諾協助以方加強防衛，以應對伊朗及其代理人的威脅。

推薦閱讀：

【外圍經濟】日本股市拋售加劇，東證收盤創2016年來最大跌幅

　日本股市周五（2日）重挫，繼日經225指數插水逾2000點，東證指數收盤亦暴跌6.1%，為2016年以來最大跌幅.......

 

【美國議息】普徠仕：聯儲局9月可能減息，但蓋棺定論為時尚早

普徠仕(T. Rowe Price)多元資產部門資本市場策略師Tim Murray發表關於聯儲局議息結果的評論........

　　據白宮發布的新聞稿，拜登向內塔尼亞胡「重申了他對以色列安全的承諾，幫助其應對來自伊朗的所有安全威脅，包括來自哈馬斯、真主黨和胡塞等代理恐怖組織的威脅」。


　　新聞稿稱，「總統討論了對以色列提兵防禦支援，包括防禦彈道導彈和無人機，以及美國新的防禦性軍事部署。」新聞稿沒有提供新部署的細節。



*哈梅內伊為哈尼亞靈柩祈禱*


　　周四較早前，伊朗最高領袖哈梅內伊在德黑蘭，帶領人民圍繞哈馬斯領袖哈尼亞的靈柩祈禱。內塔尼亞胡隨後表示：「無論哪個方面對我們發起任何侵略行為，我們都要讓其付出沉重代價」。


　　美媒引述知情人士透露，拜登政府通過中間人向伊朗、真主黨和也門胡塞武裝發出警告，不要升級局勢。知情人士說，美國還建議以色列在接下來的行動中需要謹慎行事。


　　不過，真主黨最高領導人納斯魯拉表示，以色列的殺戮行徑跨越了他的紅線，現在是「全面的公開戰鬥」。

 

撰文：經濟通國金組

《說說心理話》【怪獸家長必學】點樣幫仔女溫書不傷感情？培養上進心唔係靠鬧？子女一旦失控教你點應對！► 即睇

返回國際動態

相關資料 - 

異動股

異動股

00005

滙豐控股

65.750

異動股

09901

新東方－Ｓ

47.050

異動股

01198

皇朝家居

0.495

更多國際動態

延伸閱讀

緊貼市況
異動股
  • 00005 滙豐控股
  • 65.750
  • 09901 新東方－Ｓ
  • 47.050
  • 01198 皇朝家居
  • 0.495
  • 00433 北方礦業
  • 0.022
  • 08072 羅馬元宇宙集團
  • 0.011
股份推介
  • 06969 思摩爾國際
  • 8.660
  • 目標︰$10.50
  • 01038 長江基建集團
  • 53.550
  • 目標︰$60.00
  • 02518 汽車之家—Ｓ
  • 44.650
  • 目標︰--
  • 03988 中國銀行
  • 3.430
  • 目標︰$3.73
  • 00006 電能實業
  • 51.800
  • 目標︰$55.00
人氣股
  • 00005 滙豐控股
  • 65.750
  • 00700 騰訊控股
  • 358.200
  • 09988 阿里巴巴－ＳＷ
  • 75.350
  • 00941 中國移動
  • 73.750
  • 00001 長和
  • 40.100
報章貼士
  • 06823 香港電訊－ＳＳ
  • 9.990
  • 目標︰$11.50
  • 02357 中航科工
  • 3.760
  • 目標︰$5.40
  • 00700 騰訊控股
  • 358.200
  • 目標︰$400.20
熱炒概念股
  • 晶片 More
  • 00085 中電華大科技
  • 1.100
  • 原油 More
  • 02386 中石化煉化工程
  • 5.250
即時重點新聞

02/08/2024 16:44  【聚焦人幣】人幣即期收升296點子報7.2150，刷近三月高

02/08/2024 16:32  《盤後部署》恒指跌穿萬七料續尋底，丘鈦科技回跌提供買入機會

02/08/2024 16:03  《本港樓市》中原CCL按周升0.21%，結束6周連跌

02/08/2024 14:31  【外圍經濟】日本股市拋售加劇，東證收盤創2016年來最大跌幅

02/08/2024 13:42  《寶島股市》台股收跌4.4%失守二萬二關，台積電挫5.9%

02/08/2024 07:52  【北水炒Ｄ乜】淨流入８３﹒７７億元，買盈富沽滙控

02/08/2024 08:35  【大行炒Ｄ乜】高盛下調三大電訊商目標，多家大行看好普拉達

02/08/2024 16:27  《財資快訊》美電軟報７﹒８１１７，隔夜拆息較上日跌４０基點

專題透視
人氣文章

新聞>財經熱話

樓市 | 彭博：兩因素吸引香港買家北上買樓，惟香港租金料將加速上漲新文章
人氣文章

新聞>財經熱話

憂英美減息令淨息差收窄銀行股下挫，滙控今展開30億美元回購可趁機吸？新文章
人氣文章

新聞>生財有道

高息定存 | 工銀亞洲98日最高4.1厘，188日3.95厘新文章
品味生活
生活
人氣文章

娛樂情報

巴黎奧運 | 謝影雪賽後受訪哭成淚人！提及傷患感動港人！IG睇完留言再喊過、比賽後最想瘋狂做一件事 1
人氣文章

Foodie What’s On

自助餐優惠 | 8月抵食buffet大晒冷！即開生蠔、煎鵝肝買二送二 / 普慶85折起任食松葉蟹腳 / 中西懷舊主題豪食燕窩鷓鴣羹
人氣文章

小薯茶水間

巴黎奧運 | 盤點8位話題運動員！61歲乒乓嫲嫲笑住華麗轉身、土耳其射擊選手展現「鬆弛感」奪牌、劍擊手懷孕7個月出戰
DIVA CHANNEL
人氣文章

性治療師手記．古錦榮

明明是加害者，卻把自己說成受害者！不斷抱怨挑剔，是渣男逼對方分手的技倆？
人氣文章

Get it Beauty！．Michelle Yeung

西營盤街角心靈雜貨店！精選天然香薰精油、人寵共用線香，療癒疲憊的身心靈
人氣文章

ChatENT．月巴氏

每個人都有屬於自己的一個《情書》故事
健康好人生 Health Channel
人氣文章
膽固醇 ｜ 少食肉點解膽固醇仍然超標？3大高膽固醇元兇，還肉類公道！ 2
人氣文章
體感溫度大跌！日本真人實測6款熱飲保暖效果！薑茶竟然唔係no.1？邊款可暖身1小時？ 3
人氣文章
細菌超標 危害食安新文章
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 02/08/2024 17:59
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 02/08/2024 16:29
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 02/08/2024 17:59
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 02/08/2024 16:40
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
風水蔣知識
最新專題
More
人氣文章財經熱話02/08/2024
樓市 | 彭博：兩因素吸引香港買家北上買樓，惟香港租金料將加速上漲
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

【30週年連環賞】同行．感謝禮：送你HK$30現金券

如何分辨問米是否真實？通靈問事用什麼工具都可以？靈靈法即場示範通靈！

etnet榮獲HKEX Awards 2023 「最佳證券數據供應商」大獎

高息定存 | 工銀亞洲98日最高4.1厘，188日3.95厘

02/08/2024 15:41

貨幣攻略

委內瑞拉沒有導彈之戰，再陷政變邊緣

31/07/2024 19:40

大國博弈

說說心理話

Watche Trends 2024

北上食買玩

Art Month 2024

理財秘笈

關注四高危機！

夏天養生食療

消委會報告

山今養生智慧

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 虛擬貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金