以巴衝突 | 伊朗報復行動箭在弦上，拜登、賀錦麗承諾協防以色列

．伊朗支持的哈馬斯和真主黨高級領導人相繼遭暗殺後，以色列面臨報復危險

．美國總統拜登、副總統賀錦麗在華盛頓時間周四（1日）晚上，和以色列總理內塔尼亞胡通話，承諾協助以方加強防衛，以應對伊朗及其代理人的威脅

伊朗支持的哈馬斯和真主黨高級領導人相繼遭暗殺後，以色列面臨報復危險。美國總統拜登、副總統賀錦麗在華盛頓時間周四（1日）晚上，和以色列總理內塔尼亞胡通話，承諾協助以方加強防衛，以應對伊朗及其代理人的威脅。

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據白宮發布的新聞稿，拜登向內塔尼亞胡「重申了他對以色列安全的承諾，幫助其應對來自伊朗的所有安全威脅，包括來自哈馬斯、真主黨和胡塞等代理恐怖組織的威脅」。



新聞稿稱，「總統討論了對以色列提兵防禦支援，包括防禦彈道導彈和無人機，以及美國新的防禦性軍事部署。」新聞稿沒有提供新部署的細節。





*哈梅內伊為哈尼亞靈柩祈禱*



周四較早前，伊朗最高領袖哈梅內伊在德黑蘭，帶領人民圍繞哈馬斯領袖哈尼亞的靈柩祈禱。內塔尼亞胡隨後表示：「無論哪個方面對我們發起任何侵略行為，我們都要讓其付出沉重代價」。



美媒引述知情人士透露，拜登政府通過中間人向伊朗、真主黨和也門胡塞武裝發出警告，不要升級局勢。知情人士說，美國還建議以色列在接下來的行動中需要謹慎行事。



不過，真主黨最高領導人納斯魯拉表示，以色列的殺戮行徑跨越了他的紅線，現在是「全面的公開戰鬥」。

撰文：經濟通國金組

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