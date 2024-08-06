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孟加拉騷亂 | 孟加拉騷亂失控總理出逃，印度提升邊境戒備

06/08/2024

孟加拉騷亂失控，76歲總理哈西娜周一（5日）出逃至鄰國印度。該國總統謝哈布丁和陸軍參謀長扎曼宣布建立臨時政府

印度邊境安全部隊宣布，提高與孟加拉邊境的戒備

 

孟加拉騷亂 | 孟加拉騷亂失控總理出逃，印度提升邊境戒備

 

　　孟加拉騷亂失控，76歲總理哈西娜周一（5日）出逃至鄰國印度。該國總統謝哈布丁和陸軍參謀長扎曼宣布建立臨時政府。印度邊境安全部隊宣布，提高與孟加拉邊境的戒備。


　　臨時政府已從當地時間18時開始，對達卡等大城市實行宵禁，直至另行通知。此前有報道稱，哈西娜宣布辭職，並和她的妹妹離開了首都達卡的官邸，前往更安全的地方，有指她最終將前往芬蘭。


　　孟加拉「學生反歧視運動」組織周日（4日）宣布發起新一輪「不合作行動」。首都達卡和全國各地開始爆發抗議和示威活動，與警察和政府支持者之間爆發衝突。示威潮爆發迄今至少95人死上百人傷。


　　總統謝哈布丁在電視講話中說，他已下令釋放被監禁的抗議者，以及前總理暨反對派領袖齊亞。他還表示，在當局於早上6點解除宵禁後，企業應該在周二重新開業，選舉將「盡快」舉行。

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