孟加拉騷亂 | 孟國總理辭職出逃，京：密切關注局勢冀早日恢復穩定

孟加拉國連日爆發反政府示威活動，該國總理哈西娜周一(5日)辭職，並乘直升機離開孟加拉國前往印度，據報下一步可能飛往倫敦

中國外交部就事件表態指，正密切關注孟加拉國局勢。作為友好近鄰和全面戰略合作夥伴，中方真誠希望孟加拉國早日恢復社會穩定

孟加拉國連日爆發反政府示威活動，該國總理哈西娜周一(5日)辭職，並乘直升機離開孟加拉國前往印度，據報下一步可能飛往倫敦。軍方表示將成立臨時政府並舉行選舉。中國外交部就事件表態指，正密切關注孟加拉國局勢。作為友好近鄰和全面戰略合作夥伴，中方真誠希望孟加拉國早日恢復社會穩定。



哈西娜在7月8日至11日剛訪問中國，並與國家主席習近平、國務院總理李強、外交部部長王毅等會面。中國外交部當時發布的聲明指，中、孟會推進「一帶一路」現有大型基礎建設合作項目，又就兩國金融合作達成協定，並向孟加拉出口至中國98%的產品給予零關稅待遇。



資料顯示，哈西娜現年77歲，是孟加拉國開國總統拉赫曼的長女。她在1996年至2001年首次擔任孟加拉國總理，2009年以來，哈西娜又帶領人民聯盟連續四次選舉獲勝，她也連續擔任總理15年，成為當今國際政壇執政時期最長的女性之一，被稱為是孟加拉國的「鐵娘子」。

撰文：經濟通中國組

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