美國大選 | 賀錦麗選定沃爾茲做副手，中方：不評論美國內政

美國副總統賀錦麗周二(6日)宣布選擇明尼蘇達州州長沃爾茲作為競選搭檔

沃爾茲早年曾在中國任教，被指與中國存在諸多聯繫，外媒因此向中國外交部請求置評

美國副總統賀錦麗周二(6日)宣布選擇明尼蘇達州州長沃爾茲作為競選搭檔。沃爾茲早年曾在中國任教，被指與中國存在諸多聯繫，外媒因此向中國外交部請求置評。發言人毛寧表示，美國大選是美國內政，中方對此不作評論。



毛寧補充，希望美方能夠同中方相向而行，按照相互尊重、和平共處、合作共贏的原則，推動中美關係朝著穩定、健康、可持續的方向發展，造福兩國，惠及世界。



據了解，沃爾茲曾於1989至1990年間在廣東佛山任教，還曾在澳門理工大學擔任國際關係客座教授，他和妻子的新婚蜜月也在中國度過，他並懂得說中文。多家外媒開始討論，沃爾茲對中國知之甚多，是否會對接下來的美國大選、中美關係造成影響。有國際問題專家分析，作為副總統候選人的沃爾茲，最大作用就是「拉票」，即使賀錦麗上台，短時間內也不會動搖目前的對華政策。

撰文：經濟通中國組

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