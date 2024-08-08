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英國騷亂 | 英國反移民暴潮影響金融城，大行要求員工提前返屋企

08/08/2024

英國在反移民暴力示威潮中度過一周，全國各地警方正增派數以千計警力，迎接周末更大規模的騷亂

倫敦金融城亦受影響，許多大銀行和諮詢公司本周鼓勵員工提前回家，以避開警民衝突

 

英國騷亂 | 英國反移民暴潮影響金融城，大行要求員工提前返屋企

 

　　英國在反移民暴力示威潮中度過一周，全國各地警方正增派數以千計警力，迎接周末更大規模的騷亂。倫敦金融城亦受影響，許多大銀行和諮詢公司本周鼓勵員工提前回家，以避開警民衝突。


　　外電引述匿名知情人士表示，德意志銀行已經告訴駐英國的管理層，讓員工靈活調整通勤時間以避開騷亂。國民西敏寺銀行已警告員工，如果特定地點的安全擔憂加劇，可能會要求他們居家辦公。


　　德勤告知英國員工，公司不希望任何人在感到不安全的情況下，返回辦公室或外出見客戶。倫敦Pemberton Asset Management的員工亦被告知，可以與管理人員一起協調，來安排本周剩餘時間居家辦公。


　　根據《彭博社》看到的摩根大通致英國員工備忘錄，高管在信中表示「我們聽到全公司同事表達的顯著擔憂，我們理解這些事件可能帶來的不安。」



*至少420名示威者被拘捕*

　　據英國《泰晤士報》報道，自英國發生青年持刀殺死3名女童，並引發騷亂以來，英國已有超過420人被拘留。上周末在英國全國的許多城市都發生了反對移民湧入的抗議活動。一些英國媒體認為，俄羅斯參與了煽動極右翼抗議活動，俄駐倫敦大使館否認有關指控。

 

撰文：經濟通國金組

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