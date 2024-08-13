美國大選 | 網路黑客大規模來襲，馬斯克與特朗普X對話受阻

美國億萬富豪馬斯克原訂於本港時間周二（13日）上午8時，在X平台直播與共和黨總統候選人特朗普的對話，但因受到網路攻擊而延後

馬斯克表示：「X似乎遭受了大規模的DDOS攻擊。正在努力將其關閉。

美國億萬富豪馬斯克原訂於本港時間周二（13日）上午8時，在X平台直播與共和黨總統候選人特朗普的對話，但因受到網路攻擊而延後。



直播時間原訂於美東時間周一（12日）晚8時，但許多觀眾在試圖加入該場直播時收到一條訊息，稱「此空間不可用」。



馬斯克表示：「X似乎遭受了大規模的DDOS攻擊。正在努力將其關閉。最壞的情況是，活動繼續進行，但將減少實時聽眾的數量，並於稍後發布對話。」DDOS攻擊涉及向網站發送超出其處理能力的流量，目前尚不清楚X出現問題的原因。





*特朗普在X連發5篇帖文*



繼在X上近乎沉寂逾3年之久後，特朗普周一在該社交平台連發5篇帖文，包括幾條競選信息，和一條他接受馬斯克採訪的宣傳文案。



特朗普此前在擔任總統期間一直使用推特，後因2021年1月6日被指煽動美國國會大廈騷亂，而被該平台終身封禁。



馬斯克繼2022年底收購推特，後將其更名為X，恢復了特朗普的帳戶。不過，這位前總統隨後只在該平台發過一張大頭照 -- 是他去年8月在亞特蘭大一所監獄拍的檔案照。

撰文：經濟通國金組

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