  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
關注四高危機！
etnet專輯

美國大選 | 網路黑客大規模來襲，馬斯克與特朗普X對話受阻

13/08/2024

美國億萬富豪馬斯克原訂於本港時間周二（13日）上午8時，在X平台直播與共和黨總統候選人特朗普的對話，但因受到網路攻擊而延後

馬斯克表示：「X似乎遭受了大規模的DDOS攻擊。正在努力將其關閉。

 

美國大選 | 網路黑客大規模來襲，馬斯克與特朗普X對話受阻

　　美國億萬富豪馬斯克原訂於本港時間周二（13日）上午8時，在X平台直播與共和黨總統候選人特朗普的對話，但因受到網路攻擊而延後。


　　直播時間原訂於美東時間周一（12日）晚8時，但許多觀眾在試圖加入該場直播時收到一條訊息，稱「此空間不可用」。


　　馬斯克表示：「X似乎遭受了大規模的DDOS攻擊。正在努力將其關閉。最壞的情況是，活動繼續進行，但將減少實時聽眾的數量，並於稍後發布對話。」DDOS攻擊涉及向網站發送超出其處理能力的流量，目前尚不清楚X出現問題的原因。



*特朗普在X連發5篇帖文*


　　繼在X上近乎沉寂逾3年之久後，特朗普周一在該社交平台連發5篇帖文，包括幾條競選信息，和一條他接受馬斯克採訪的宣傳文案。


　　特朗普此前在擔任總統期間一直使用推特，後因2021年1月6日被指煽動美國國會大廈騷亂，而被該平台終身封禁。


　　馬斯克繼2022年底收購推特，後將其更名為X，恢復了特朗普的帳戶。不過，這位前總統隨後只在該平台發過一張大頭照 -- 是他去年8月在亞特蘭大一所監獄拍的檔案照。

 

撰文：經濟通國金組

夏日中暑高風險！即睇中暑迷思＋預防措施！► 立即了解

返回國際動態

相關資料 - 

異動股

異動股

08621

METROPOLIS CAP

0.016

異動股

01532

中國派對文化

0.061

異動股

01398

工商銀行

4.490

更多國際動態

延伸閱讀

精選美股行情
More
  • 道瓊斯工業平均指數
    升 39,634.64
    +277.63 (+0.705%)
  • 標準普爾500指數
    升 5,407.82
    +63.43 (+1.187%)
  • 納斯達克綜合指數
    升 17,088.04
    +307.43 (+1.832%)
精選預託證券 More
00003 香港中華煤氣
按盤價(HKD)︰升6.660
變動率︰+11.039%
較港股︰+0.76%
01299 友邦保險
按盤價(HKD)︰升52.829
變動率︰+1.649%
較港股︰+0.34%
00001 長和
按盤價(HKD)︰升40.347
變動率︰+1.172%
較港股︰-0.87%
00016 新鴻基地產
按盤價(HKD)︰升72.500
變動率︰+0.954%
較港股︰+0.83%
精選中資美股 More
BILI 嗶哩嗶哩
按盤價(USD)︰升13.840
變動率︰+2.595%
PDD 拼多多
按盤價(USD)︰升144.750
變動率︰+1.600%
ATHM 汽車之家
按盤價(USD)︰跌22.260
變動率︰-1.548%
GDS 萬國數據
按盤價(USD)︰跌11.295
變動率︰-1.697%
精選美股 More
NKE
耐克
按盤價(USD)︰升78.580
變動率︰+5.279%
NVDA
英偉達
按盤價(USD)︰升114.315
變動率︰+4.857%
RBLX
Roblox Corp
按盤價(USD)︰升39.025
變動率︰+4.569%
INTC
英特爾
按盤價(USD)︰升20.160
變動率︰+4.132%
美國指數之報價延遲最少15分鐘。
美股之報價延遲最少15分鐘。
美國時間為 : 13/08/2024 12:28 EDT
港股之報價延遲最少15分鐘，更新時間為：13/08/2024 17:59
美國指數之報價延遲最少15分鐘。
美國時間為 : 13/08/2024 12:28 EDT
顯示更多
緊貼市況
異動股
  • 08621 METROPOLIS CAP
  • 0.016
  • 01532 中國派對文化
  • 0.061
  • 01398 工商銀行
  • 4.490
  • 09636 九方智投控股
  • 7.950
  • 09996 沛嘉醫療－Ｂ
  • 2.590
股份推介
  • 00548 深圳高速公路股份
  • 7.940
  • 目標︰$8.80
  • 00811 新華文軒
  • 9.700
  • 目標︰--
  • 00152 深圳國際
  • 6.580
  • 目標︰$7.10
  • 09999 網易－Ｓ
  • 139.100
  • 目標︰$170.00
  • 00700 騰訊控股
  • 378.600
  • 目標︰$400.20
人氣股
  • 00700 騰訊控股
  • 378.600
  • 00941 中國移動
  • 71.950
  • 00005 滙豐控股
  • 64.450
  • 00001 長和
  • 40.700
  • 00388 香港交易所
  • 231.000
報章貼士
  • 06869 長飛光纖光纜
  • 8.130
  • 目標︰$9.50
  • 00811 新華文軒
  • 9.700
  • 目標︰--
  • 03898 時代電氣
  • 29.500
  • 目標︰$32.00
熱炒概念股
  • 晶片 More
  • 02878 晶門半導體
  • 0.285
  • 汽車 More
  • 01810 小米集團－Ｗ
  • 16.900
即時重點新聞

13/08/2024 17:25  騰訊音樂(01698)第二季經調整盈利按年增22.5%

13/08/2024 17:07  萬洲中期生物公允價值調整前純利升81.2%，派息10港仙

13/08/2024 16:30  《盤後部署》恒指守穩萬七惟成交低，信義光能股價已反映潛在風險

13/08/2024 16:35  港燈中期純利跌3.6%至9.5億元，派息15.94仙

13/08/2024 16:43  中生製藥(01177)中期純利升1.4倍，派息3港仙

13/08/2024 17:43  【北水炒Ｄ乜】淨流入１９﹒１８億元，買中移動沽盈富

13/08/2024 08:49  【大行炒Ｄ乜】星展降京東目標一成半，中銀升丘鈦至「買入」

13/08/2024 16:38  《財資快訊》美電升報７﹒７８９０，三個月至一年折息均維持４厘

專題透視
人氣文章

新聞>中國故事

神州經脈 | MSCI中國指數踢55隻A股，A場成交逾四年半低新文章
人氣文章

新聞>香港要聞

阿里巴巴 | 菜鳥在港推出快遞服務，物流團隊近千人有信心應付雙11需求新文章
人氣文章

新聞>財經熱話

中東局勢升溫油價五連升，三桶油股價向好可再吼？新文章
品味生活
生活
人氣文章

娛樂情報

元奎離世消息令網民震驚！成龍與元家班聚會撰文：永遠的元班人馬！
人氣文章

玩樂 What’s On

上環睇懷舊老香港展覽兼打卡！尋找洋服眼鏡鐘錶老店痕跡、睇60年代香港製造服飾百貨、Y2K潮物重拾集體記憶！八月照相館一嘗影樓拍照體驗
人氣文章

師傅靈靈法

養鬼仔：養鬼仔易請難送？供養不當恐反噬！即睇養鬼仔的風險與起源+真實個案解析！
DIVA CHANNEL
人氣文章

性治療師手記．古錦榮

男人只用下體思考？不讓對方看AV，是合理要求，還是對性生活不安的表現？
人氣文章

Art & Living

首屆ART021當代藝術博覽會：五大單元散落城市各處，隨時隨地遇上藝術！
人氣文章

ChatENT．月巴氏

不為了看龍捲風，只為了看女主角Daisy Edgar-Jones
健康好人生 Health Channel
人氣文章
膽固醇 ｜ 少食肉點解膽固醇仍然超標？3大高膽固醇元兇，還肉類公道！ 2
人氣文章
老年失智症分5類型！治療從通經絡、養心氣、補益肝腎入手，3大方法檢視早期症狀！
人氣文章
防曬產品大比拼！日本雜誌《LDK》評測33款防曬產品：10款高效防UV！一款$37買到
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 13/08/2024 17:59
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 13/08/2024 16:29
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 14/08/2024 00:28
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 13/08/2024 16:40
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
政經專訪
最新專題
More
人氣文章中國故事13/08/2024
神州經脈 | MSCI中國指數踢55隻A股，A場成交逾四年半低
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

【30週年連環賞】同行．感謝禮：送你HK$30現金券

如何分辨問米是否真實？通靈問事用什麼工具都可以？靈靈法即場示範通靈！

etnet榮獲HKEX Awards 2023 「最佳證券數據供應商」大獎

面對大陸軍事施壓，賴清德龜縮

13/08/2024 08:00

大國博弈

高息定存 | 一周高息合集，美減息預期升溫，港銀紛降定存息，...

11/08/2024 10:55

貨幣攻略

說說心理話

Watche Trends 2024

北上食買玩

Art Month 2024

理財秘笈

關注四高危機！

夏天養生食療

消委會報告

山今養生智慧

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 虛擬貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金