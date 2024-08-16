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颱風 | 強颱風安比逼近日本，交通停頓逾650航班取消

16/08/2024

颱風 | 強颱風安比逼近日本，交通停頓逾650航班取消

 

颱風「安比」接近日本關東地區

 

　　日本氣象廳預測，颱風「安比」將於周五中午最為接近日本關東地區。日本大型航空公司已取消650個國際及國內航班，交12萬名旅客受影響。多條新幹線列車暫停服務。


　　安比於當日凌晨1時許，在東京都八丈島附近海域向北移動，中心風力達時速162公里，相當於強颱風級別。截至當地早上7時，關東地區有2370戶停電。


　　氣象廳敦促企業讓員工提前回家，提醒本州東部居民留在室內，警惕大浪、山泥傾瀉、低窪地區積水、河流水位上升或洪水氾濫。東京則發布了大雨和暴風雨警報。


　　日本航空和全日空表示，它們取消了約90個國際航班，影響到逾1.5萬名乘客。同時還取消了約560個國內航班，約10.4萬名前往沖繩、大阪和福岡等目的地的旅客受到影響。

 



國泰：乘客出發前應上網查看最新航班信息

 


　　一些外國航空公司的運營也受到了影響。大韓航空表示，其往返日本和韓國的12個航班將於周五和周六（17日）暫停。國泰航空表示，其日本航班目前正常運營，該公司正在密切監測安比的潛在影響，並建議乘客在出發前上網查看最新航班信息。


　　東京和名古屋之間的新幹線列車服務將於周五全天關閉，新大阪站到名古屋之間的車次也將減少。東日本旅客鐵道表示，東京周邊關東地區的部分鐵路服務可能中斷，東京之內的一些本地列車服務也計劃暫停。

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