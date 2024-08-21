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電動車 | 歐盟微調對華電動車反補貼稅率，上汽稅率獲減最多

21/08/2024

電動車 | 歐盟微調對華電動車反補貼稅率，上汽稅率獲減最多

 

　　據《央視新聞》報道，歐盟委員會20日向相關方披露了對從中國進口純電動汽車徵收最終反補貼稅的決定草案。歐方對擬議稅率進行小幅下調：向比亞迪(01211)(深:002594)徵收17%稅率，吉利(00175)為19.3%，上汽集團(滬:600104)為36.3%，其他合作公司21.3%，其他所有非合作公司36.3%；並決定對特斯拉作為中國出口商實施單獨關稅稅率，現階段定為9%。



上汽集團稅率獲減1.3個百分點最多

 


　　歐盟在7月5日起對中國車企徵收的臨時稅率分別為：上汽集團37.6%，比亞迪17.4%，吉利19.9%。由此可見，今次終裁稅率僅微調，其中以上汽獲調降1.3個百分點最多。


　　歐盟在8月20日終裁披露，並決定不追溯徵收反補貼稅，而最終裁定將於11月4日前做出。

 



商務部：並未充分吸納中方意見，扭曲調查結果

 


　　商務部新聞發言人對歐方終裁披露回應指出，此次公布的終裁披露並未充分吸納中方意見，仍堅持錯誤做法，裁出高額稅率，還利用抽樣區別對待中國不同類型企業，扭曲調查結果。該終裁披露是基於歐方單方認定的「事實」，而非雙方共同認可的事實，中方對此堅決反對、高度關切。


　　中國機電商會日前亦表態稱，中國電動汽車企業將據反補貼稅結果評估赴歐投資風險，作出投資決策。對有意吸引中國車企前往投資的歐盟國家而言，支持徵稅或將失去投資。


　　值得一提的是，今年6月，即歐盟臨時徵稅開始前，中國電動車品牌在歐洲市場的註冊量創下歷史新高，市佔率高達11%；新註冊的純電動車超過2.3萬輛，較5月環比增長72%。

 

撰文：經濟通中國組

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