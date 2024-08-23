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泰國空難 | 泰國小型飛機空難9死，包括5名持中國護照港客

23/08/2024

泰國空難 | 泰國小型飛機空難9死，包括5名持中國護照港客

更新:入境處確認泰國小型飛機墜機事故死者並非香港居民

 

　　泰國有小型飛機墜毀，機上9人全部罹難，包括5名來自香港的中國公民。香港入境處表示，獲悉事件後，即時透過外交部駐港特派員公署及中國駐泰國大使館了解情況，並與公署及大使館一直保持緊密聯繫，至今未有接獲港人求助，並確認涉事人員並非香港居民。


　　當地傳媒一度報稱當中5名乘客來自香港，其後公開旅遊證件顯示，5名死者均出生於上海或浙江，全部持中國護照入境泰國。據泰媒公布的乘客名單，機上9人由12歲至61歲。


　　綜合泰國媒膿報道，失事的小型飛機載有2名機師、5名香港乘客，以及兩名空服員，於昨午從曼谷素萬那普國際機場，前往南部達叻府，惟起飛十多分鐘後同機場控制塔失聯，其後在北柳府巴功縣一處紅樹林墜毀。

 

泰國發生小型空難，其中有5名香港的中國籍遊客死亡

 

　　泰國北柳府周四（22日）發生空難，一架小型飛機由曼谷素萬那普國際機場，飛往南部達叻府途中，在空中爆炸墜毀。消息指，機上9人全部死亡，包括5名來自香港的中國籍遊客。


　　據悉肇事飛機為塞斯納Cessna Caravan C208小型飛機，當時載有機長、副機長、5名乘客及2名空姐。飛機於下午2時46分起飛，11分鐘後失聯。本港入境處表示正在了解情況，暫未收到求助。

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