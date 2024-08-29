中美 | 中美戰略溝通，白宮：討論近期舉行領導人級別通話

中國外長王毅在北京與美國白宮國家安全顧問沙利文舉行新一輪戰略溝通。中國官媒指，雙方就兩國元首近期開展新一輪互動進行討論。美國白宮亦表示，沙利文與中方討論了未來數周舉行領導人級別通話的計劃。



白宮28日聲明稱，中美官員「就一系列雙邊、地區和全球問題舉行坦誠、實質和具建設的討論」，又提到軍事溝通的重要性，計劃在不久的將來舉行指揮官之間的通話。

王毅促美停止在經貿和科技領域打壓中國

北京方面，王毅認為中美要避免衝突對抗，他說美方不能用自己走過的道路臆測中國，也不要用國強必霸的模板鏡像中國。美方應當把不支持「台獨」的承諾落到實處，停止武裝台灣。他並重申中國堅定維護對南海諸島的領土主權和海洋權益，美國不得支持縱容菲律賓採取侵權行為。



王毅又指，美方應停止在經貿和科技領域打壓中國，停止損害中方正當利益。以「產能過剩」為藉口搞保護主義。

沙利文：美國無意同中國脫勾

沙利文表示，美國無意同中國脫勾。美方堅持一個中國政策，不支持「台灣獨立」，不支持「兩個中國」，不支持「一中一台」。美方願同中方繼續保持戰略溝通，增進相互了解、減少誤解誤判。



中美雙方同意繼續落實兩國元首舊金山會晤重要共識，保持高層交往和各層級溝通，繼續開展禁毒、執法和非法移民遣返合作、應對氣候變化等領域合作。同意適時舉行兩軍戰區領導視頻通話、第二輪中美人工智能政府間對話等機制性安排。

撰文：經濟通中國組

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