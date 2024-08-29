  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
大國博弈
etnet專輯

中美 | 中美戰略溝通，白宮：討論近期舉行領導人級別通話

29/08/2024

中美 | 中美戰略溝通，白宮：討論近期舉行領導人級別通話

 

　　中國外長王毅在北京與美國白宮國家安全顧問沙利文舉行新一輪戰略溝通。中國官媒指，雙方就兩國元首近期開展新一輪互動進行討論。美國白宮亦表示，沙利文與中方討論了未來數周舉行領導人級別通話的計劃。


　　白宮28日聲明稱，中美官員「就一系列雙邊、地區和全球問題舉行坦誠、實質和具建設的討論」，又提到軍事溝通的重要性，計劃在不久的將來舉行指揮官之間的通話。

 

王毅促美停止在經貿和科技領域打壓中國

 

　　北京方面，王毅認為中美要避免衝突對抗，他說美方不能用自己走過的道路臆測中國，也不要用國強必霸的模板鏡像中國。美方應當把不支持「台獨」的承諾落到實處，停止武裝台灣。他並重申中國堅定維護對南海諸島的領土主權和海洋權益，美國不得支持縱容菲律賓採取侵權行為。


　　王毅又指，美方應停止在經貿和科技領域打壓中國，停止損害中方正當利益。以「產能過剩」為藉口搞保護主義。

 

沙利文：美國無意同中國脫勾

 

　　沙利文表示，美國無意同中國脫勾。美方堅持一個中國政策，不支持「台灣獨立」，不支持「兩個中國」，不支持「一中一台」。美方願同中方繼續保持戰略溝通，增進相互了解、減少誤解誤判。


　　中美雙方同意繼續落實兩國元首舊金山會晤重要共識，保持高層交往和各層級溝通，繼續開展禁毒、執法和非法移民遣返合作、應對氣候變化等領域合作。同意適時舉行兩軍戰區領導視頻通話、第二輪中美人工智能政府間對話等機制性安排。

 

撰文：經濟通中國組

【你點睇】教育局最新初中教材提出應堅拒婚前性行為，你認為教材內容是否不合時宜？► 立即投票

返回國際動態

相關資料 - 

異動股

異動股

03309

希瑪醫療

2.280

異動股

02382

舜宇光學科技

48.600

異動股

02313

申洲國際

59.300

更多國際動態

延伸閱讀

緊貼市況
異動股
  • 02382 舜宇光學科技
  • 48.600
  • 02313 申洲國際
  • 59.950
  • 01099 國藥控股
  • 18.160
  • 00362 中國天化工
  • 0.086
  • 02443 汽車街
  • 5.310
股份推介
  • 03690 美團－Ｗ
  • 113.400
  • 目標︰$129.20
  • 01070 ＴＣＬ電子
  • 4.430
  • 目標︰--
  • 00020 商湯－Ｗ
  • 1.140
  • 目標︰--
  • 00697 首程控股
  • 1.330
  • 目標︰--
  • 00175 吉利汽車
  • 8.560
  • 目標︰$9.20
人氣股
  • 03690 美團－Ｗ
  • 113.400
  • 09988 阿里巴巴－Ｗ
  • 77.900
  • 00941 中國移動
  • 75.200
  • 00700 騰訊控股
  • 374.200
  • 00005 滙豐控股
  • 67.950
報章貼士
  • 02607 上海醫藥
  • 10.900
  • 目標︰$12.00
  • 01234 中國利郎
  • 4.100
  • 目標︰$5.00
  • 01209 華潤萬象生活
  • 23.600
  • 目標︰$25.70
熱炒概念股
即時重點新聞

29/08/2024 12:45  《午市前瞻》內銀派中息不代表全年派息增，理想累新勢力前景預期

29/08/2024 12:06  恒指半日跌115點報17576，蒙牛美團強漲惟理想跌超一成

29/08/2024 12:23  《國企紅籌》華潤醫藥(3320)中期少賺3%，派8.3分人幣

29/08/2024 12:18  《國企紅籌》保利置業中期純利跌42%至3.7億人幣，不派息

29/08/2024 12:15  《國企紅籌》深圳國際中期純利增逾6倍至6.5億元，不派息

29/08/2024 07:52  【北水炒Ｄ乜】淨流入２６﹒６８億元，買南方恒生科技沽騰訊

29/08/2024 09:05  【大行炒Ｄ乜】大摩升美團至增加權重，富瑞降海爾智家至持有

29/08/2024 11:42  《財資快訊》美電升報７﹒７９９２，一周拆息較上日微升１０基點

專題透視
人氣文章

新聞>國際動態

日本颱風 | 強颱風珊珊在日本鹿兒島縣西南部登陸，陸空交通受阻新文章
人氣文章

新聞>財經熱話

港股 | 午市前瞻 | 內銀派中息不代表全年派息增 理想累新勢力前景預期新文章
人氣文章

新聞>財經熱話

澳門 | 金沙挫2%銀娛跌1%，岑浩輝批博彩業獨大不利澳門新文章
品味生活
生活
人氣文章

容我世說．張翠容

報復戰背後，黎巴嫩之殤
人氣文章

女子愛財．唐德玲

減息在望，美股升勢停不了
人氣文章

騙局大拆解

網購騙案新手法！假冒客服騙案首4月涉1.9億！69歲伯伯與假職員視像8小時失44萬！網上賣家一樣被呃！即睇手法 3
DIVA CHANNEL
人氣文章

Art & Living

阿倫狄龍逝世：被封法國第一美男、曾獲康城榮譽金棕櫚獎！回顧法國影帝的傳奇一生
人氣文章

Get it Beauty！．Michelle Yeung

兩代女神Blake Lively、Brooke Shields紛紛推出美髮品牌！以髮膜取代護髮素，才能養好髮質？
人氣文章

識食Hea住瘦．曾欣欣

乳酪好處：嫌原味乳酪太酸？最新研究：在乳酪中添加蜂蜜能改善益生菌吸收？
健康好人生 Health Channel
人氣文章
2024上半年16款SPF50+防曬大比拼！鬥防UV能力、使用感、美肌效、防水力！2款獲A級評級+Best Buy產品推薦！SHISEIDO呢款僅$88性價比極高新文章
人氣文章
減肥方法 | 200磅醫生8個月激減48磅靠吃啱早餐！甚麼是「211餐盤」早餐？推介2種飲品助控制血糖波動新文章
人氣文章
膽固醇 ｜ 少食肉點解膽固醇仍然超標？3大高膽固醇元兇，還肉類公道！ 2
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 29/08/2024 13:23
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 29/08/2024 13:23
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 29/08/2024 13:23
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 29/08/2024 13:05
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
練好基本功
最新專題
More
人氣文章國際動態29/08/2024
日本颱風 | 強颱風珊珊在日本鹿兒島縣西南部登陸，陸空交通受阻
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

【嚴正聲明】《經濟通》呼籲公眾提高警覺留意偽冒《經濟通》投資群組

如何分辨問米是否真實？通靈問事用什麼工具都可以？靈靈法即場示範通靈！

etnet榮獲HKEX Awards 2023 「最佳證券數據供應商」大獎

報復戰背後，黎巴嫩之殤

28/08/2024 16:03

大國博弈

FX MONDAY｜美國轉趨減息，日本利率續升，息差快速收縮...

26/08/2024 14:05

貨幣攻略

說說心理話

Watche Trends 2024

北上食買玩

Art Month 2024

理財秘笈

夏天養生食療

消委會報告

山今養生智慧

輕鬆護老

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金