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美國大選 | 民調結果持續對特朗普不利，賀錦麗在七大搖擺州領先

30/08/2024

美國大選 | 民調結果持續對特朗普不利，賀錦麗在七大搖擺州領先

 

民調顯示賀錦麗現在以一個百分點領先特朗普

 

　　美國總統選舉的民調走勢，繼續向不利於共和黨候選人特朗普的方向發展。「昆尼皮亞克全國民調」顯示，賀錦麗現在以49%對48%的一個百分點領先特朗普。更為關鍵的是，她同時在最有可能決定大選結果的七個搖擺州，獲得總體支持率領先。


　　彭博新聞社/Morning Consult在上周民主黨全國代表大會結束後，對七個搖擺州的民調顯示，賀錦麗目前在登記選民的支持率領先特朗普2個百分點，在可能投票的選民中支持率領先1個百分點。

 

賀錦麗經濟政策得分較多

 

　　調查顯示，賀錦麗在關鍵經濟問題上削弱甚至扭轉了特朗普的優勢，並在保護個人自由方面，比對手贏得更多信賴。這一點在北卡羅來納州最為突出，賀錦麗目前在該州領先2個百分點。自2008年奧巴馬贏得大選以來，民主黨候選人從未在該州獲勝，而特朗普4月時在該州領先10個百分點。


　　賀錦麗在北卡州的上升勢頭迅猛，迫使共和黨人在過去五周花費超過1600萬美元，在該州投放支持特朗普的電視廣告。兩位總統候選人在亞利桑那州差距最小，支持率不相上下。在威斯康辛州，賀錦麗目前有8個百分點的顯著優勢。

 

撰文：經濟通國金組

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