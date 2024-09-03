大國博弈 | 韓高官：美國需投餵「胡蘿蔔」，來支持對華晶片圍堵

韓國通商部要求美國提供更多靈活性和激勵措施，以鼓勵韓國遵守美國正考慮的對華先進半導體出口額外限制

韓國通商部一名高官表示，美國需要對韓投放「胡蘿蔔」，來支持對中國的晶片圍堵。他要求美國提供更多靈活性和激勵措施，以鼓勵韓國遵守華盛頓正在考慮的對中國先進半導體出口額外限制。



通商交涉本部部長鄭仁教在接受媒體採訪時說：「要讓別的國家和公司心甘情願努力遵守美國的要求，就應該有某種形式的胡蘿蔔。那樣有助於美國政策更容易被接受。」



鄭仁教說，韓國目前無法向中國提供支持下一代技術的晶片製造設備。他預計由於各種限制，兩國之間的整體半導體貿易從長遠來看將下降。他指出：「我們必須找到一種方法，把對我們公司業務的影響降到最低。」

拜登政府正制定新圍堵措施

《彭博社》上月曾報導，為了不讓中國製造商掌握重要技術，拜登政府正在制定幾項措施，限制向中國銷售AI晶片和製造設備。美國可能揮舞的一根大棒是「外國直接產品規則」(FDPR)，該規定允許華盛頓，對使用美國技術的外國製造產品實施限制，即使這些產品只使用了最少量的美國技術。



外電指出，韓國在涉及中國的技術問題上有贏得美國讓步的歷史。去年華盛頓給了SK海力士和三星電子無限期豁免，允許它們將設備運送到自己設在中國的晶片廠。

撰文：經濟通市場國金組

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