  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
Art Month ...
etnet專輯

中非論壇 | 中國願單方面擴大市場開放，給予最不發達國家零關稅

05/09/2024

中非論壇 | 中國願單方面擴大市場開放，給予最不發達國家零關稅

 

　　國家主席習近平在中非合作論壇北京峰會開幕式上發表主旨講話，提議將中國同所有非洲建交國的雙邊關係提升到戰略關係層面，將中非關係整體定位提升至新時代全天候中非命運共同體。中方願主動單方面擴大市場開放，決定給予包括33個非洲國家在內的所有同中國建交的最不發達國家100%稅目產品零關稅待遇。擴大非洲農產品准入，深化電商等領域合作，實施「中非質量提升計劃」。中方願同非方商簽共同發展經濟夥伴關系框架協定，為中非貿易投資提供長期、穩定、可預期的制度保障。

 

推進現代化十大夥伴行動

 

　　推進現代化十大夥伴行動包括，第一，文明互鑒夥伴行動。中方願同非方打造中非治國理政經驗交流平台，設立中非發展知識網絡和25個中非研究中心。依托非洲領導力學院培養治國理政人才，邀請1000名非洲政黨人士來華交流，深化雙方治黨治國經驗交流。


　　第二，貿易繁榮夥伴行動。中方願主動單方面擴大市場開放，決定給予包括33個非洲國家在內的所有同中國建交的最不發達國家100%稅目產品零關稅待遇，成為實施這一舉措的首個發展中大國和世界主要經濟體，推動中國大市場成為非洲大機遇。擴大非洲農產品准入，深化電商等領域合作，實施「中非質量提升計劃」。中方願同非方商簽共同發展經濟夥伴關系框架協定，為中非貿易投資提供長期、穩定、可預期的制度保障。

 

建設20個數字示範項目，30個基礎設施聯通項目

 

　　第三，產業鏈合作夥伴行動。中方願同非方打造產業合作增長圈，著力建設中非經貿深度合作先行區，啟動「非洲中小企業賦能計劃」。共建中非數字技術合作中心，建設20個數字示範項目，共同擁抱新一輪科技革命和產業變革。


　　第四，互聯互通夥伴行動。中方願在非洲實施30個基礎設施聯通項目，攜手推進高質量共建「一帶一路」，打造陸海聯動、協同發展的中非互聯互通網絡。中方願為非洲大陸自由貿易區建設提供幫助，深化物流和金融合作，助力非洲跨區域發展。


　　第五，發展合作夥伴行動。中方願和非方共同發表在全球發展倡議框架內深化合作的聯合聲明，實施1000個「小而美」民生項目。注資中國-世界銀行夥伴關系基金，助力非洲發展。支持舉辦2026年青奧會和2027年非洲杯，促進發展成果更好惠及中非人民。

 

提供10億元人民幣緊急糧食援助，創造不少於100萬個就業崗位

 

　　第六，衛生健康夥伴行動。中方願同非方成立中非醫院聯盟，共建聯合醫學中心。向非洲派遣2000名醫療隊員，實施20個醫療衛生和抗瘧項目，推動中國企業投資藥品生產，繼續對非洲遭遇的疫情提供力所能及的幫助。支持非洲疾控中心建設，提升非洲各國公共衛生能力。


　　第七，興農惠民夥伴行動。中方將向非洲提供10億元人民幣緊急糧食援助，建設10萬畝農業標準化示範區，派遣500名農業專家，建設中非農業科技創新聯盟。實施500個公益項目。鼓勵中非企業「雙向奔赴」投資創業，把產業附加值留在非洲，為非洲創造不少於100萬個就業崗位。


　　第八，人文交流夥伴行動。中方願同非方深入推進「未來非洲職業教育」計劃，共建工程技術學院，建設10個「魯班工坊」。重點面向非洲婦女和青年，提供6萬個研修名額。共同實施中非「文化絲路」計劃和「廣電視聽創新合作計劃」。雙方商定將2026年確定為「中非人文交流年」。

 

提供10億元人民幣無償軍事援助，培訓6000名軍隊人才

 

　　第九，綠色發展夥伴行動。中方願在非洲實施30個清潔能源項目，建設氣象早期預警業務平台，開展防災減災救災和生物多樣性保護合作。設立中非和平利用核技術論壇，共建30個聯合實驗室，開展衛星遙感、月球和深空探測合作，助力非洲實現綠色發展。


　　第十，安全共築夥伴行動。中方願同非方建立落實全球安全倡議夥伴關系，打造倡議合作示範區，向非方提供10億元人民幣無償軍事援助，為非方培訓6000名軍隊人才和1000名警務執法人員，邀請500名青年軍官訪華。開展中非軍隊聯演聯訓、聯合巡航，實施「助力非洲擺脫雷患行動」，共同維護人員和項目安全。

 

撰文：經濟通通訊社駐京記者黃燕明

【與拍賣官看藝術】常玉作品屢創天價，背後其實藏著跌宕起伏的人生► 即睇

返回國際動態

相關資料 - 

異動股

異動股

09663

國鴻氫能

18.240

異動股

09889

東莞農商銀行

4.980

異動股

03883

中國奧園

0.132

更多國際動態

延伸閱讀

精選美股行情
More
  • 道瓊斯工業平均指數
    跌 40,785.57
    -189.40 (-0.462%)
  • 標準普爾500指數
    跌 5,510.36
    -9.71 (-0.176%)
  • 納斯達克綜合指數
    升 17,147.64
    +63.34 (+0.371%)
精選預託證券 More
00003 香港中華煤氣
按盤價(HKD)︰升5.675
變動率︰+5.801%
較港股︰-8.47%
00001 長和
按盤價(HKD)︰升42.330
變動率︰+1.495%
較港股︰-0.87%
02318 中國平安
按盤價(HKD)︰跌35.704
變動率︰-1.505%
較港股︰+0.29%
00939 建設銀行
按盤價(HKD)︰跌5.309
變動率︰-1.661%
較港股︰-0.95%
精選中資美股 More
ATHM 汽車之家
按盤價(USD)︰升27.670
變動率︰+4.415%
BILI 嗶哩嗶哩
按盤價(USD)︰升15.480
變動率︰+2.994%
BGNE 百濟神州
按盤價(USD)︰升193.620
變動率︰+2.635%
YUMC 百勝中國
按盤價(USD)︰升34.450
變動率︰+2.347%
精選美股 More
TSLA
特斯拉
按盤價(USD)︰升229.740
變動率︰+4.708%
MRK
默沙東
按盤價(USD)︰升118.970
變動率︰+2.737%
BNTX
BioNTech SE American Depositary Share
按盤價(USD)︰升91.330
變動率︰+2.595%
AZN
AstraZeneca PLC
按盤價(USD)︰跌82.900
變動率︰-3.324%
美國指數之報價延遲最少15分鐘。
美股之報價延遲最少15分鐘。
美國時間為 : 05/09/2024 11:28 EDT
港股之報價延遲最少15分鐘，更新時間為：05/09/2024 17:59
美國指數之報價延遲最少15分鐘。
美國時間為 : 05/09/2024 11:28 EDT
顯示更多
緊貼市況
異動股
  • 09663 國鴻氫能
  • 18.240
  • 09889 東莞農商銀行
  • 4.980
  • 03883 中國奧園
  • 0.132
  • 01913 普拉達
  • 52.950
  • 01771 新豐泰集團
  • 0.340
股份推介
  • 09699 順豐同城
  • 11.040
  • 目標︰$15.00
  • 06683 巨星傳奇
  • 10.300
  • 目標︰$12.00以上
  • 01810 小米集團－Ｗ
  • 18.540
  • 目標︰$22.00
  • 01508 中國再保險
  • 0.690
  • 目標︰$1.467
  • 00686 北京能源國際
  • 0.172
  • 目標︰--
人氣股
  • 09988 阿里巴巴－Ｗ
  • 79.800
  • 02459 昇能集團
  • 0.780
  • 00700 騰訊控股
  • 373.400
  • 00001 長和
  • 42.700
  • 00005 滙豐控股
  • 67.500
報章貼士
  • 00019 太古股份公司Ａ
  • 64.550
  • 目標︰$74.00
  • 01193 華潤燃氣
  • 29.450
  • 目標︰$33.00
  • 00998 中信銀行
  • 4.470
  • 目標︰$5.00
熱炒概念股
即時重點新聞

05/09/2024 16:45  新地(16)全年純利跌兩成至190億元，末期息降至2.8元

05/09/2024 16:58  香港天文台：八號烈風或暴風信號會至少維持至明日正午12時

05/09/2024 14:04  教育局：夜校今晚停課，明日所有日校停課

04/09/2024 17:59  恒指公司：若周五全日停市，指數調整將順延至下周一收市後

05/09/2024 16:45  《盤後部署》恒指連跌四日或先企穩，阿里健康股價走穩博得過

05/09/2024 17:39  【北水炒Ｄ乜】淨流出１５﹒９億元，買工行沽盈富基金

05/09/2024 08:57  【大行炒Ｄ乜】花旗降理想至「中性」，摩通升小鵬至「增加權重」

05/09/2024 16:34  《財資快訊》美電升報７﹒７９６，一個月至一年拆息維持不變

專題透視
人氣文章

新聞>中國故事

神州經脈 | 人行稱降準有空間，將向非洲提供3600億支持資金新文章
人氣文章

新聞>財經熱話

地產股 | 傳銀行恢復按揭現金回贈，大行料樓價受惠美國減息，地產股可再吼？新文章
人氣文章

新聞>中國故事

內房 | 據報碧桂園境內債擬第三度展期，稱冀再予半年寬限期新文章
品味生活
生活
人氣文章

市場最熱點

溫傑星期四｜非農數據公布在即｜輪證市場點睇內銀股? ｜牛熊證解構及操作｜窩輪牛熊證101中級篇
人氣文章

騙局大拆解

網購騙案新手法！假冒客服騙案首4月涉1.9億！69歲伯伯與假職員視像8小時失44萬！網上賣家一樣被呃！即睇手法 3
人氣文章

容我世說．張翠容

德國選舉 | 德國極右黨東部選舉崛起，前東德抑鬱知多少
DIVA CHANNEL
人氣文章

識食Hea住瘦．曾欣欣

最新高鈣食物清單！美國USDA公布5類高鈣食物，除了乳製品，還有哪些選擇？
人氣文章

Travel & Dining

跑馬地隱秘高級中菜！玩味素食套餐、新菜式、點心：必食「拿破崙」松露冬瓜千層、打卡超靚水牛芝士糯米釀意大利青瓜花、黑松露流心鵪鶉蛋燒賣！體現創意廚藝極致
人氣文章

古董投資秘笈．費吉

一個存在贗品的展覽，普羅大眾又應該如何看待？展出贗品就能為其洗白、鍍金？
健康好人生 Health Channel
人氣文章
患癌機率 | 血型與患癌風險有關？A型血易患肝癌、胃癌？邊種血型人士易患癌王胰臟癌？這種血型免疫力較高但要小心一種病
人氣文章
前港隊劍擊運動員張小倫分享！運動員強大意志、心理質素是如何煉成？如何看待勝負、壓力、自己懷疑？面對連輸局面靠調整心態！運動員見心理學家好正常？最挫敗最想放棄一次經歷公開！如何重整旗鼓？
人氣文章
體感溫度大跌！日本真人實測6款熱飲保暖效果！薑茶竟然唔係no.1？邊款可暖身1小時？ 3
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 05/09/2024 17:59
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 05/09/2024 16:29
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 05/09/2024 23:28
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 05/09/2024 16:40
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
風水蔣知識
最新專題
More
人氣文章中國故事05/09/2024
神州經脈 | 人行稱降準有空間，將向非洲提供3600億支持資金
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

【嚴正聲明】《經濟通》呼籲公眾提高警覺留意偽冒《經濟通》投資群組

如何分辨問米是否真實？通靈問事用什麼工具都可以？靈靈法即場示範通靈！

etnet榮獲HKEX Awards 2023 「最佳證券數據供應商」大獎

德國選舉 | 德國極右黨東部選舉崛起，前東德抑鬱知多少

04/09/2024 18:51

大國博弈

高息定存 | 大新6個月定存加至3.7厘，渣打推最高3.85...

03/09/2024 17:23

貨幣攻略

說說心理話

Watche Trends 2024

北上食買玩

Art Month 2024

理財秘笈

夏天養生食療

消委會報告

山今養生智慧

輕鬆護老

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金