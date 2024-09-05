中非論壇 | 中國願單方面擴大市場開放，給予最不發達國家零關稅

國家主席習近平在中非合作論壇北京峰會開幕式上發表主旨講話，提議將中國同所有非洲建交國的雙邊關係提升到戰略關係層面，將中非關係整體定位提升至新時代全天候中非命運共同體。中方願主動單方面擴大市場開放，決定給予包括33個非洲國家在內的所有同中國建交的最不發達國家100%稅目產品零關稅待遇。擴大非洲農產品准入，深化電商等領域合作，實施「中非質量提升計劃」。中方願同非方商簽共同發展經濟夥伴關系框架協定，為中非貿易投資提供長期、穩定、可預期的制度保障。

推進現代化十大夥伴行動

推進現代化十大夥伴行動包括，第一，文明互鑒夥伴行動。中方願同非方打造中非治國理政經驗交流平台，設立中非發展知識網絡和25個中非研究中心。依托非洲領導力學院培養治國理政人才，邀請1000名非洲政黨人士來華交流，深化雙方治黨治國經驗交流。



第二，貿易繁榮夥伴行動。中方願主動單方面擴大市場開放，決定給予包括33個非洲國家在內的所有同中國建交的最不發達國家100%稅目產品零關稅待遇，成為實施這一舉措的首個發展中大國和世界主要經濟體，推動中國大市場成為非洲大機遇。擴大非洲農產品准入，深化電商等領域合作，實施「中非質量提升計劃」。中方願同非方商簽共同發展經濟夥伴關系框架協定，為中非貿易投資提供長期、穩定、可預期的制度保障。

建設20個數字示範項目，30個基礎設施聯通項目

第三，產業鏈合作夥伴行動。中方願同非方打造產業合作增長圈，著力建設中非經貿深度合作先行區，啟動「非洲中小企業賦能計劃」。共建中非數字技術合作中心，建設20個數字示範項目，共同擁抱新一輪科技革命和產業變革。



第四，互聯互通夥伴行動。中方願在非洲實施30個基礎設施聯通項目，攜手推進高質量共建「一帶一路」，打造陸海聯動、協同發展的中非互聯互通網絡。中方願為非洲大陸自由貿易區建設提供幫助，深化物流和金融合作，助力非洲跨區域發展。



第五，發展合作夥伴行動。中方願和非方共同發表在全球發展倡議框架內深化合作的聯合聲明，實施1000個「小而美」民生項目。注資中國-世界銀行夥伴關系基金，助力非洲發展。支持舉辦2026年青奧會和2027年非洲杯，促進發展成果更好惠及中非人民。

提供10億元人民幣緊急糧食援助，創造不少於100萬個就業崗位

第六，衛生健康夥伴行動。中方願同非方成立中非醫院聯盟，共建聯合醫學中心。向非洲派遣2000名醫療隊員，實施20個醫療衛生和抗瘧項目，推動中國企業投資藥品生產，繼續對非洲遭遇的疫情提供力所能及的幫助。支持非洲疾控中心建設，提升非洲各國公共衛生能力。



第七，興農惠民夥伴行動。中方將向非洲提供10億元人民幣緊急糧食援助，建設10萬畝農業標準化示範區，派遣500名農業專家，建設中非農業科技創新聯盟。實施500個公益項目。鼓勵中非企業「雙向奔赴」投資創業，把產業附加值留在非洲，為非洲創造不少於100萬個就業崗位。



第八，人文交流夥伴行動。中方願同非方深入推進「未來非洲職業教育」計劃，共建工程技術學院，建設10個「魯班工坊」。重點面向非洲婦女和青年，提供6萬個研修名額。共同實施中非「文化絲路」計劃和「廣電視聽創新合作計劃」。雙方商定將2026年確定為「中非人文交流年」。

提供10億元人民幣無償軍事援助，培訓6000名軍隊人才

第九，綠色發展夥伴行動。中方願在非洲實施30個清潔能源項目，建設氣象早期預警業務平台，開展防災減災救災和生物多樣性保護合作。設立中非和平利用核技術論壇，共建30個聯合實驗室，開展衛星遙感、月球和深空探測合作，助力非洲實現綠色發展。



第十，安全共築夥伴行動。中方願同非方建立落實全球安全倡議夥伴關系，打造倡議合作示範區，向非方提供10億元人民幣無償軍事援助，為非方培訓6000名軍隊人才和1000名警務執法人員，邀請500名青年軍官訪華。開展中非軍隊聯演聯訓、聯合巡航，實施「助力非洲擺脫雷患行動」，共同維護人員和項目安全。

撰文：經濟通通訊社駐京記者黃燕明

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