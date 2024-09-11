美國大選 | CNN民調：63%觀眾認為賀錦麗在辯論中勝出

CNN民調顯示，63%的觀眾相信民主黨總統候選人賀錦麗，在總統選舉辯論中擊敗了特朗普，僅37%的觀眾認為特朗普獲勝。



分析指，賀錦麗在辯論中迫使特朗普常採守勢，她善用過去擔任檢察官的經歷，同時穿插一些話來嘲笑和刺痛特朗普。



特朗普則在開場白中就邊境問題批評賀錦麗，並指俄亥俄州斯普林菲爾德充斥著海地的移民。他說，移民正在佔領城鎮。他們正在佔領建築物。他們正在暴力地介入。



在辯論末期特朗普又指，一些移民把寵物當成食物。他指有人在電視上說：「我的狗被帶走並當成食物。」此話一出招致賀錦麗嘲笑，稱這有夠極端了。

Taylor Swift表態支持賀錦麗

在辯論結束後，樂壇天后Taylor Swift隨即表態支持賀錦麗，稱其性格沉穩、才華出眾。Taylor Swift的表態有助賀錦麗取得年輕人和女性支持，她同時還表示自己是「不生育的貓女」，特朗普競選拍檔萬斯曾用這詞來譏諷賀錦麗。

觀戰指南：賀錦麗與特朗普電視辯論部分交鋒領域

美國民主黨總統候選人賀錦麗，與共和黨對手特朗普辯論時的部分交鋒領域：



*稅收*

．賀錦麗回答第一個問題時馬上提到稅收政策，強調她將降低家庭和小企業稅收。特朗普表示要使家庭減稅永久化，並將公司稅率從21%降至15%，還誓言取消對小費和社會保障福利的稅收。



．賀錦麗也承諾停止對小費徵稅。她還呼籲擴大對初創企業成本稅收減免，並呼籲對年收入100萬美元或以上的人徵收28%的資本利得稅，並將公司稅率提高至28%。

*經濟計劃*

．賀錦麗攻擊特朗普的經濟計劃，稱其「為億萬富翁和大公司減稅」，導致5萬億美元的赤字，並將他的關稅計劃稱之為「特朗普消費稅」。



．賀錦麗還提到高盛的一篇分析研究，如果特朗普當選，鑒於其提高關稅和收緊移民政策，將對美國國內經濟造成打擊。



．特朗普否認指控，強調通貨膨脹不是關稅造成。

*中國*

．賀錦麗稱特朗普未能在中國面前保護美國利益，並補充道，對華政策應該確保美國贏得21世紀的競爭。她宣稱，特朗普在任期間向中國出售晶片，是「出賣了我們」。



．特朗普強調，拜登政府保留了他對中國徵收的關稅，因為關稅帶來太多的收入而無法放棄。

*墮胎*

．特朗普稱，墮胎現在由人民自己決定，不屬於聯邦政府職權範圍。



．賀錦麗稱，政府及特朗普不應該對女性指手劃腳。她重申將簽署恢復墮胎權的法案。

*外交*

．特朗普指拜登和賀錦麗無能，導致俄烏爆發戰爭，又指賀錦麗不支持以色列，如果她當總統，以色列會消失。



．賀錦麗強調民主黨政府團結盟友支持烏克蘭，守護了該國的獨立自主，又強調會保障以色列不受伊朗攻擊。

美國總統選舉電視辯論結束，雙方離場時拒握手

美國總統選舉電視辯論結束，賀錦麗強調自己不是拜登，會給國家帶來新的道路。特朗普則指拜登和賀錦麗是美國史上最糟糕的總統和副總統，雙方離場時沒有握手。消息指，賀錦麗有意與特朗普舉行第二次電視辯論。

撰文：經濟通國金組

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