  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
山今養生智慧
etnet專輯

美國大選 | 打高球時遇槍手，共和黨總統候選人特朗普再逃死劫

16/09/2024

美國大選 | 打高球時遇槍手，共和黨總統候選人特朗普再逃死劫

 

特朗普再遭槍手企圖襲擊，附近發現一人持AK47步槍開槍

 

　　美國共和黨總統候選人特朗普當地時間周日（15日）再遭槍手企圖襲擊，他事後發聲明稱自己安全。


　　事發於當地時間下午約2時，他在其佛羅里達州西棕櫚灘的特朗普國際高爾夫球場打球時，特勤局人員在球場附近發現一人持AK47步槍瞄準，於是搶先開槍。槍手駕車逃走，在附近一條高速公路被警方拘捕。


　　聯邦調查局(FBI)指初步調查顯示，這是針對特朗普的暗殺企圖，涉事男子是來自夏威夷的58歲白人男子勞思(Ryan Routh)。

 

槍手配備狙擊裝備，距離特朗普約270至450米

 

　　美國特勤局特工周日（15日）在佛羅里達州西棕櫚灘的高球場附近，對一名試圖刺殺共和黨總統候選人的持槍男子開火。特朗普安然無恙，執法部門確認嫌疑人為58歲的勞思(Ryan Routh)，據悉他有8次被捕記錄，都是輕微違法行為。


　　棕櫚灘縣警長布拉德肖表示，事發時特朗普距離槍擊現場約270至450米，並強調，由於勞思的步槍配備了瞄準鏡，距離不算遠。他說：「在這名男子藏身的灌木叢中發現了一把帶有瞄準鏡的AK-47式步槍、兩個背包和一台GoPro相機。」


　　據報道，特朗普事後已安全返回其別墅海湖莊園。支持特朗普的共和黨眾院女議員格林發表聲明，直指「有人試圖暗殺特朗普」。


　　白宮表示，總統拜登和副總統賀錦麗已聽取事件的匯報，對特朗普脫險感到鬆一口氣。賀錦麗強調，美國不容暴力行為。

 

撰文：經濟通國金組

【與拍賣官看藝術】常玉作品屢創天價，背後其實藏著跌宕起伏的人生► 即睇

返回國際動態

相關資料 - 

特朗普

最新美元 / 港元

7.7937

道瓊斯工業平均指數

41,393.78

納斯達克綜合指數

17,683.98

更多國際動態

延伸閱讀

緊貼市況
異動股
  • 01108 凱盛新能
  • 4.020
  • 02469 粉筆
  • 2.550
  • 02977 京基金融國際－舊
  • 0.410
  • 00682 超大現代
  • 0.018
  • 06666 恒大物業
  • 0.670
股份推介
  • 01686 新意網集團
  • 3.310
  • 目標︰$3.60
  • 03606 福耀玻璃
  • 48.450
  • 目標︰--
  • 00006 電能實業
  • 54.150
  • 目標︰$58.00
人氣股
  • 00941 中國移動
  • 71.250
  • 00700 騰訊控股
  • 377.800
  • 09988 阿里巴巴－Ｗ
  • 82.000
  • 00001 長和
  • 41.900
  • 00388 香港交易所
  • 221.200
報章貼士
  • 01681 康臣葯業
  • 5.950
  • 目標︰$6.25
  • 01836 九興控股
  • 14.660
  • 目標︰--
  • 00006 電能實業
  • 54.150
  • 目標︰--
熱炒概念股
  • 黃金 More
  • 00815 中國白銀集團
  • 0.300
即時重點新聞

16/09/2024 16:45  《盤後部署》市場觀望氣氛濃厚，現金為王投資者勿衝動入市

16/09/2024 16:13  恒指收市倒升53點，押注聯儲減息交易冒起，惟成交低於500億

16/09/2024 16:32  《本港經濟》首七月香港商品出口貨量升7.8%，進口升4.1%

16/09/2024 13:20  【外圍經濟】日圓升破140心理關口，市場押注聯儲局大幅減息

16/09/2024 09:58  《異動股》潤地跌3%領挫內房，上月70城樓價創九年最大跌幅

16/09/2024 07:52  【北水炒Ｄ乜】淨流入２﹒３９億元，買阿里沽盈富基金

16/09/2024 08:45  【大行炒Ｄ乜】中金升渣打至跑贏大市，高盛削銀行股、港交所目標

16/09/2024 16:28  《財資快訊》美電軟報７﹒７９４１，一個月拆息與上日尾市持平

專題透視
人氣文章

新聞>財經熱話

高盛報告 | 高盛削本港銀行股目標價，商業房地產令不良貸款率升新文章
人氣文章

新聞>香港要聞

陳茂波：支持更多公營機構發債融資，未來數月再公布綠債發售詳情新文章
人氣文章

新聞>財經熱話

PwC | 普華永道據報半年流失最少60公司客新文章
品味生活
生活
人氣文章

生財有道

高息定存 | 一周高息合集，銀行加定存息迎戰銀債，3個月最高6厘
人氣文章

玩樂 What’s On

韓劇｜票選最受歡迎螢幕情侶Top10！《淚之女王》金秀賢金智媛登三甲！《太陽的後裔》有份！邊套與《愛的迫降》玄彬孫藝珍並列no.1？
人氣文章

尋‧情‧味．香港老舖記錄冊

彩虹邨百年李應記鐘錶行見證行業興衰！師徒制傳承修理鐘錶工藝、劃分出驗眼室有段故！二代主理人︰鐘錶業沉寂後再有興旺之時
DIVA CHANNEL
人氣文章

Watch & Jewelry

LANDMARK首個腕錶展覽「Perpetual Week」：集朗格、寶格麗、蕭邦、積家、沛納海，一探迷人又精密的腕錶世界！
人氣文章

男男女女‧「嘉」點情趣．侯嘉明 Alyson、 利嘉敏 Kaman

熟齡性生活揭秘！研究：接近4成50歲以上人士每月做3次！性慾減低可能反映健康問題？與糖尿病、甲狀腺有關？點解熟齡性病個案多過後生？這個歲數男士最易被情騙
人氣文章

男男女女‧「嘉」點情趣．侯嘉明 Alyson、 利嘉敏 Kaman

今集講女士整形！頭號係隆胸！豐胸能取悅男士還是導致分手？男士遇上人造胸會馬上不舉？受訪男士：最希望胸部XX！72%會阻止伴侶隆胸！教你一睇分辨真假胸
健康好人生 Health Channel
人氣文章
全方位放鬆下半身肌肉！7個簡單動作KO下肢疲倦、腫脹繃緊！伸展大腿膕繩肌、四頭肌、小腿脛前肌、臀部改善血液循環新文章
人氣文章
超級食物 │ 營養學家力推納豆好處超多！有效減慢性疾病風險、延緩衰老！減脂修腰都得？
人氣文章
蝦青素與蝦無關？公認為「抗氧化之王」！公開5大功效︰延緩皮膚老化、改善認知功能、保護視力、改善三高
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 16/09/2024 17:21
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 13/09/2024 16:29
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 16/09/2024 17:22
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 16/09/2024 16:40
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
1分鐘學投資
最新專題
More
人氣文章財經熱話16/09/2024
高盛報告 | 高盛削本港銀行股目標價，商業房地產令不良貸款率升
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

【嚴正聲明】《經濟通》呼籲公眾提高警覺留意偽冒《經濟通》投資群組

如何分辨問米是否真實？通靈問事用什麼工具都可以？靈靈法即場示範通靈！

etnet榮獲HKEX Awards 2023 「最佳證券數據供應商」大獎

高息定存 | 一周高息合集，銀行加定存息迎戰銀債，3個月最高...

15/09/2024 10:55

貨幣攻略

以巴衝突 | 從以色列人質到和平志願者的犧牲，說明了甚麼？

12/09/2024 07:47

大國博弈

說說心理話

Watche Trends 2024

北上食買玩

Art Month 2024

理財秘笈

夏天養生食療

消委會報告

山今養生智慧

輕鬆護老

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金