美國大選 | 打高球時遇槍手，共和黨總統候選人特朗普再逃死劫

特朗普再遭槍手企圖襲擊，附近發現一人持AK47步槍開槍

美國共和黨總統候選人特朗普當地時間周日（15日）再遭槍手企圖襲擊，他事後發聲明稱自己安全。



事發於當地時間下午約2時，他在其佛羅里達州西棕櫚灘的特朗普國際高爾夫球場打球時，特勤局人員在球場附近發現一人持AK47步槍瞄準，於是搶先開槍。槍手駕車逃走，在附近一條高速公路被警方拘捕。



聯邦調查局(FBI)指初步調查顯示，這是針對特朗普的暗殺企圖，涉事男子是來自夏威夷的58歲白人男子勞思(Ryan Routh)。

槍手配備狙擊裝備，距離特朗普約270至450米

美國特勤局特工周日（15日）在佛羅里達州西棕櫚灘的高球場附近，對一名試圖刺殺共和黨總統候選人的持槍男子開火。特朗普安然無恙，執法部門確認嫌疑人為58歲的勞思(Ryan Routh)，據悉他有8次被捕記錄，都是輕微違法行為。



棕櫚灘縣警長布拉德肖表示，事發時特朗普距離槍擊現場約270至450米，並強調，由於勞思的步槍配備了瞄準鏡，距離不算遠。他說：「在這名男子藏身的灌木叢中發現了一把帶有瞄準鏡的AK-47式步槍、兩個背包和一台GoPro相機。」



據報道，特朗普事後已安全返回其別墅海湖莊園。支持特朗普的共和黨眾院女議員格林發表聲明，直指「有人試圖暗殺特朗普」。



白宮表示，總統拜登和副總統賀錦麗已聽取事件的匯報，對特朗普脫險感到鬆一口氣。賀錦麗強調，美國不容暴力行為。

撰文：經濟通國金組

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