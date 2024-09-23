中美 | 美國據報擬禁止網聯、自動駕駛汽車使用中國軟件硬件

據《路透》引述知情人士表示，出於對「國家安全」的考慮，美國商務部預計將於當地時間周一(23日)提議，禁止在美國道路上行駛的網聯汽車和自動駕駛汽車使用中國的軟件和硬件。這一舉動是美國對中國汽車及軟硬件持續限制的「重大升級」。



拜登政府對中國企業收集美國駕駛員和基礎設施數據，以及外國可能操縱連接到互聯網和導航系統的車輛表示嚴重關切。消息稱，擬議的規定將禁止從中國進口和銷售配備關鍵通訊或自動駕駛系統軟件或硬件的車輛。

軟件禁令適用2027年車型，硬件由2029年生效

消息人士透露，商務部還計劃提議軟件禁令對2027年款車型開始生效，硬件禁令對2029年1月或2030年款車型開始生效。這些禁令將包括具有某些藍牙、衛星和無線功能的車輛，以及可以在沒有駕駛員的情況下運行的高度自動駕駛汽車。商務部計劃在規則最終確定前給予30天的公眾意見徵集期。



消息人士稱，這些禁令將擴大至包括俄羅斯在內的美國其他外國對手。



代表通用、豐田、大眾、現代汽車等主要汽車製造商的行業組織早前警告，改變硬件和軟件將需要時間，稱他們的系統經過大量的生產前工程設計、測試和驗證過程，一般來說，不能輕易與其他供應商的系統或組件互換。

撰文：經濟通中國組

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