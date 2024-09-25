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搶人才 | 全球最具人才競爭力香港排名升至第九位，瑞士列榜首

25/09/2024

搶人才 | 全球最具人才競爭力香港排名升至第九位，瑞士列榜首

 

　　瑞士洛桑國際管理發展學院(IMD)發表《2024年世界人才排名》，在全球最具人才競爭力的經濟體，香港打入前十位，排行第九，較去年上升七位；新加坡排第二，較去年上升六位。而瑞士連續第十一年排名榜首，表明儘管全球工作格局迅速變化，但瑞士仍擁有強大而穩定的人才庫。


　　香港在理科畢業生佔比排第一、婦女勞動力佔比排第二、管理層薪酬及金融及管理技能排第五，多項有關教育的排名，亦都在十名之內。

 

新加坡或可挑戰瑞士的地位

 

　　新加坡也是今年榜單中的佼佼者。報告稱，這個城邦國家從2014年的第十八位上升到今年的第二位，可能會在不久的將來，對瑞士的統治地位構成挑戰。新加坡的穩步增長得益於其人才庫的準備情況，在排名中排名第一。報告稱，該國還表現出最高的無歧視性，在勞動力增長、熟練工作力的可用性和金融技能的可用性方面排名第一。　


　　今年的排名中，歐洲國家佔據前十名中的八席，香港和新加坡這兩個亞洲經濟體也上榜，第三至八位分別是盧森堡、瑞典、丹麥、冰島、挪威、荷蘭，奧地利排第十。

 

撰文：經濟通採訪組

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