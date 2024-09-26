俄烏戰爭 | 俄羅斯據報在中國設立秘密軍用無人機項目

俄羅斯在中國設立開發和製造遠程攻擊無人機

據《路透》引述歐洲情報機構消息人士報道，俄羅斯在中國設立了一個秘密武器項目，以開發和製造遠程攻擊無人機用於對烏戰爭。



根據俄羅斯國營武器製造商Almaz-Antey的子公司IEMZ Kupol、今年稍早時提交予俄國防部的報告，IEMZ Kupol在中國當地專家的協助下，開發並試飛了一種名為Garpiya-3(G3)的新型無人機。



Kupol在隨後的一份更新報告中告訴俄羅斯國防部，公司能在中國一家工廠大規模生產包括G3在內的無人機，以便將這些武器部署到對烏軍事行動中。

《路透》稱Kupol、Almaz-Antey和俄羅斯國防部沒有回應置評請求。中國外交部則表示，不知道有這樣一個項目，並指中國對無人機出口有嚴格的控制措施。



據了解，前述新型無人機G3可飛行約2000公里，有效載荷為50公斤。消息人士補充稱，在中國製造的G3和其他型號的無人機樣品，已被運往Kupol在俄羅斯的設施進行測試，同樣有中國專家參與。

撰文：經濟通國金組

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