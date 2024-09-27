國際要聞 | 石破茂當選日本自民黨黨魁，篤定成為首相

由自民黨控制的國會隨後投票，任命自民黨新總裁石破茂接任新首相

日本自民黨黨魁選舉，經兩輪投票，由前幹事長石破茂以215對194票，擊敗對手高市早苗，篤定成為日本首相。



預料岸田文雄及其內閣下周一（30日）將提出總辭，由自民黨控制的國會隨後投票，任命自民黨新總裁石破茂接任新首相。石破茂繼位後，既可以任命內閣完成岸田任期，也可能宣布提前大選爭取民意支持。

日本執政自民黨推選67歲的黨內老將、前幹事長石破茂為黨魁，勢將出任日本首相。由於他支持日本央行收緊貨幣政策，當選後美元兌日圓匯率下跌0.92%，至143.5的盤中低點。

倡建「亞洲版北約」

另一方面，石破茂支持建立「亞洲版北約」，有可能進一步加劇與中國的緊張關係。在競選期間，石破茂強調了增強日本防衛能力的必要性，並提出了建立亞洲北約式集體安全協議的想法，更指應與美國共享核武，以更好地遏制中國和朝鮮等國家。



石破茂出身於1957年2月4日，於1986年以世襲身份，首次於眾議院鳥取縣選舉區出選並順利當選，至今連任12屆，期間歷任防衛廳長官、防衛大臣、農林水產大臣、自民黨幹事長、內閣府特命擔當大臣。

撰文：經濟通市場國金組

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