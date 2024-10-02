以巴衝突 | 伊朗200導彈襲以色列，內塔尼亞胡指德黑蘭犯大錯

伊朗周二（1日）向以色列發射了約200枚彈道導彈，標志著這兩個中東對手之間的衝突升級。以色列總理內塔尼亞胡誓言要進行報復，可能引發新一輪襲擊。



伊朗於以色列時間晚上7:30左右開始導彈攻擊，幾個小時前，美國警告稱伊朗準備立即發動襲擊。以色列國防軍表示許多導彈被攔截。



雖然以色列和美國表示損失有限，但伊朗國家電視台引述伊斯蘭革命衛隊報道稱，90%的導彈擊中了以色列境內的戰略目標。拍攝空襲的視頻顯示，一些導彈突破了以色列的防空系統。

美軍協助攔截導彈

「伊朗今晚犯了大錯，它會為此付出代價，」內塔尼亞胡在安全內閣會議上說道，「伊朗當局不理解我們捍衛自己以及報復敵人的決心。」



美國總統拜登表示，這次空襲似乎「被擊敗且無效」。美國國家安全顧問沙利文稱這次襲擊是伊朗行動的「重大」升級，並表示美國正在與以色列就回應進行磋商。



五角大樓表示，拜登早前已指示美軍協助以色列防禦，美國海軍驅逐艦在空襲期間發射了約十多枚攔截導彈。

撰文：經濟通國金組

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