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電動車 | 中國商務堅決反對歐盟加稅，續與歐方展開談判

07/10/2024

電動車 | 中國商務堅決反對歐盟加稅，續與歐方展開談判

 

　　歐盟委員會當地時間4日投票通過對中國製電動車徵收最高45%的關稅，根據歐盟方案，中國製電動車今後除了原有的10%關稅外，要再加徵反補貼關稅，比亞迪加17%，吉利加18.8%，上汽及其他品牌加35.3%，中國產Tesla加徵7.8%。本月31日起生效，為期5年。中國商務部對此表明堅決反對，央視旗下自媒體「玉淵譚天」在微博報道，中國與歐盟本周一（7日）會就歐盟對華電動車加徵關稅問題展開新一輪談判。報道引述業界表示，不少歐盟成員國贊成加徵關稅，是想迫使中國企業赴歐投資。對於這些小心思，中方的態度亦很明確，支持徵稅就會失去投資。

 

方東葵：反補貼關稅的徵收令中歐之間貿易關係也將受影響


　　歐盟中國商會秘書長方東葵表示，反補貼關稅的徵收不僅對中國電動汽車的出口策略產生重大影響，也加劇了歐洲電動汽車行業面臨的挑戰。同時，中歐之間的直接貿易關係也將受影響。


　　「玉淵譚天」在微博稱，商務部長王文濤早前訪歐時，歐方表明政治意願，願意繼續談，又說即使是最終裁決，都不影響和中方繼續談。中方本著磋商的態度，亦希望和歐方相向而行，很多問題都可以談，但如果歐方的政治意願只在口頭上，沒有體現在行動上，就很難談。

 

大眾汽車：歐盟應考慮讓中國車廠以投資避免關稅

 

　　德國大眾汽車(港稱福士)行政總裁奧博穆(Oliver Blume)表示，歐盟應該調整對中國電動車加徵關稅的措施，包括容許在歐洲設廠的中國電動車企業支付較低稅率。他希望雙方通過談判解決問題，並達成共識及找到解決方案。


　　奧博穆接受德國媒體訪問時表示，德國汽車大量出口中國市場，眾多工作崗位與此息息相關，如果歐盟對中國電動車加徵關稅，德國出口中國或者在中國生產的汽車可能面臨被加徵稅率的風險，將損害大量工作職位。他敦促德國政府繼續在歐盟內部以明確立場，反對加徵中國電動車關稅。


　　奧博穆建議，與其加徵關稅，不如從雙方投資的角度設法解決問題，令到一些在歐盟有投資、以創造就業機會並與當地企業合作的中國公司，應該在關稅方面享有優惠。


　　德國日前在歐盟的對華電動車案表決中，投下反對票。多間德國車廠都不認同加徵關稅的決定，促請中歐透過談判尋求解決方案。

撰文：經濟通中國組

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