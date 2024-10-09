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執笠潮席捲全日本，上半財年5095家企業破產

09/10/2024

執笠潮席捲全日本，上半財年5095家企業破產

 

　　東京商工調查公司周二（8日）公布的調查數據顯示，2024財年上半期（4至9月）全國有5095家企業破產，同比大幅增加17.8%，創歷史新高。


　　這是日本同期破產企業連續3年增加，亦是2014財年上半年破產5049家以來，首次超過5000家，且全國各地均情況嚴重。

 

八成破產因人手不足

 

　　分析指，人手不足導致的破產增加了約8成，達到148家，去年同期僅為82家。其中，招工困難為57家，人工費高漲為56家，員工離職為35家，因後繼無人而破產的有220家。


　　日圓貶值導致進口材料價格飆升產生了影響。由於採購成本增加等物價高漲導致的破產有353家，上年同期為337家。報告指，「中小微」企業把成本上升部分轉嫁到產品或服務沒有進展，利潤遭受重壓。這與通過漲薪確保人才、價格轉嫁取得進展的大企業形成鮮明對比。

 

餐飲業淪重災區

 

　　從行業來看，除了金融保險業外，其他9個行業的破產數增加。最多的是餐飲等服務業，增加15.3%至1693家，創1995財年以來新高。其次為苦於工匠不足和原材料價格飆升的建築業，增加13.1%至964家。

 

撰文：經濟通國金組

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