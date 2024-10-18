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無人機 | 美國制裁兩家中企，指中俄合作生產對烏作戰無人機

18/10/2024

無人機 | 美國制裁兩家中企，指中俄合作生產對烏作戰無人機

 

　　美國周四(17日)對兩家中國企業、一家俄羅斯公司和一名俄羅斯個人實施了新制裁，指中俄企業無視華盛頓的警告，正在合作生產用於對烏克蘭作戰的遠程攻擊無人機。


　　《彭博》引述3位官員表示，儘管中國承諾不向俄羅斯對烏克蘭的戰爭提供武器，但拜登政府對雙方合作的深化感到擔憂。最新受制裁的公司及個人，被指參與了遠程攻擊無人機的設計、生產和向俄羅斯的運輸。


　　美國財政部聲明指出，Garpiya無人機是由中國專家設計和開發，由俄羅斯國防公司合作的中國工廠生產，然後交付俄羅斯用於戰爭。被制裁的厦門林巴賀航空發動機公司(Xiamen Limbach Aircraft Engine Co Ltd)，負責為Garpiya生產引擎。另一家同被制裁、總部設在深圳的紅兔矢量實業公司(Redlepus Vector Industry Shenzhen Co Ltd)，也與俄羅斯防務供應商TSK Vektor合作，除提供無人機引擎及相關零件，也協助合建無人機研究和生產中心。


　　《彭博》引述美國官員們表示，此前針對300多家中國公司實施制裁是因為它們向俄羅斯國防工業提供了軍民兩用產品，但今次行動針對的是聯合設計、生產和交付武器。美國表示，中國仍未向俄羅斯提供直接的致命武器支持。不過，北約領導人此前稱中國是俄羅斯戰爭的「決定性賦能者」。

 

華使館斥指控不實，強調中俄貿易光明正大

 

　　中國駐華盛頓大使館發聲明指，美國的指控不實，強調中國與俄羅斯的貿易公開及光明正大，符合世貿規定及市場原則。發言人劉鵬宇說，中方始終本著審慎及負責任的態度，處理軍事用品出口，以及嚴格控制包括民用無人機在內的軍民兩用物資出口，反對美方非法及無理的單邊制裁及長臂管轄，又指美國持續對烏克蘭提供軍事援助，批評美國極度虛偽及不負責任。

 

撰文：經濟通中國組

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