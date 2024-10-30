電動車 | 歐盟明起對華電動車正式加稅，強調仍可協商

反補貼稅將於31日起正式實施，措施將為期5年

當地時間10月29日，歐盟委員會發布消息稱結束反補貼調查，決定對所有從中國進口的電動車在現行10%基礎關稅外，加徵最高35.3%的最終反補貼稅，相關決定將於當地時間30日在《歐盟官方公報》上公布，反補貼稅將於31日起正式實施，除非達成解決方案，否則措施將為期5年。歐委會執行副主席兼貿易委員東布羅夫斯基斯表示，措施可捍衛公平市場和歐洲工業基礎，但歐盟仍然對可能的替代方案持開放態度。



歐盟委員會聲明重申，調查發現中國電動車受惠於不公平的補貼水平，對歐盟車企構成威脅，不過同時指出，中歐將繼續努力探索符合世貿規定的「替代解決」方案。歐盟同時對與個別出口商，單獨進行價格承諾談判持開放態度。



據早前公布，上汽集團(滬:600104)被釐定的加徵稅率為35.3%，比亞迪(01211)(深:002594)與吉利(00175)分別需要繳付17%和18.8%的額外關稅。早前與歐盟達成協議的Tesla，稅率為7.8%。



一直反對徵稅的德國表示，支持歐盟持續與中方磋商，強調德國政府支持開放市場。德國汽車工業協會再發聲明，批評歐盟加稅是全球自由貿易和繁榮的倒退，增加貿易衝突的風險。聲明又指德國汽車工業在同中國打交道上並不天真，但認為必須透過對話應對挑戰。

撰文：經濟通中國組

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