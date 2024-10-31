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南北韓 | 朝鮮發射遠程彈道導彈，韓國提升戒備態勢級別

31/10/2024

南北韓 | 朝鮮發射遠程彈道導彈，韓國提升戒備態勢級別

 

　　朝鮮據報出兵援俄引發地區緊張關係升級之際，韓國聯合參謀本部指，朝鮮周四（31日）上午7時10分左右，從平壤一帶向半島東部海域發射一枚遠程彈道導彈。


　　聯合參謀本部表示，韓軍已提升戒備態勢級別，並與美日相關部門密切共享朝鮮彈道導彈信息，維持全面警戒態勢。

 

撰文：經濟通採訪組

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