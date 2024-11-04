美國大選 | 投票日華爾街大行通宵應變，香港和新加坡團隊也助陣

美國大選勝負難料，據外電報道，美國華爾街與倫敦金融城嚴陣以待，美國交易櫃檯將破天荒通宵值班，更會安排香港和新加坡團隊幫忙。做多美元、做空債券的「特朗普交易」可能會加倉，或者快速平倉。

華爾街大行增加亞歐人手配置

摩根大通計劃增加歐洲和亞洲的人員配置，以應對隔夜的交易和波動；高盛預計將有數百名銷售和交易團隊在紐約工作至深夜，更多人準備在家上線。整個行業的美國員工都在為通宵工作做好準備。



Mischler Financial Group董事總經理Glen Capelo表示，需要在工作檯前待多久就待多久--如果要到凌晨2點，那就是凌晨2點；他在華爾街債券交易櫃檯任職30多年。如果必須通宵，那就通宵。華爾街在選舉之夜還沒有這麼做過，說明業界確實擔憂「可能會發生很多事情。」

金融業沙盤推演各種可能衝擊

賀錦麗和特朗普在最後衝刺向選民拉票之際，美國社會兩極分化，選情又非常膠著，金融業正在沙盤推演各種可能的衝擊。目前，市場認為特朗普將獲勝，股市上漲，美元和加密貨幣也上漲，債券孳息率攀升。



如果賀錦麗最終獲勝，特朗普交易可能會迅速逆轉，從而在一夜之間造成市場大幅波動。儘管股市相對平靜，但股票選擇權最近幾周的波動性仍在攀升，表明投資者正在對沖以防範大選後的波動。

銀行業為社會騷亂做準備

一些機構針對此次大選採取的措施前所未見。一家總部位於倫敦的對沖基金，專門為此刻準備了「舉世震驚」的電腦模型。一些銀行正為社會騷亂的風險做好準備，無論這種風險多麼遙不可及，萬一成真，將震動美國、世界和全球金融市場。



總部位於新加坡的Blue Edge Advisors投資組合經理Calvin Yeoh形容，11月5日將是一場在雷區中舉行的蒙眼泥漿摔角。這場選舉如此勢均力敵，非常難以擬定交易策略。

撰文：經濟通國金組

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