美國大選2024 | 2024美國大選即時結果，特朗普宣布勝利

2024年美國大選，經濟通通訊社為你即時報導。

04:40PM

美國多個盟國首腦爭相祝賀特朗普勝選，除英國、法國、澳洲元首外，以色列總理內塔尼亞胡祝賀特朗普「重返白宮」，並指美以將重新建立強大關係。烏克蘭總統澤連斯基亦第一時間祝賀特朗普。

03:51pm

民主黨取得224選舉人票，但預料對選情影響不大

民主黨取得明尼蘇達州勝利

03:39PM

特朗普走上佛羅里達州棕櫚灘會議中心的講台，向支持者發表勝利講話，指競選結果難以置信，將協助國家療傷，美國將進入真正的黃金時代。

特朗普出生並成長於紐約州紐約市皇后區，曾擔任特朗普集團的董事長兼總裁，並創辦特朗普娛樂公司，全球經營地產、賭場和酒店。



1996年至2015年間，他旗下擁有美國小姐和環球小姐選美比賽，並在2004年至2015年間主持NBC的電視真人騷節目《飛黃騰達》。2017年，《福布斯》將他列為世界第544名最富有的人（美國第201名），截至2024年，他的淨資產達75億美元。



特朗普在1987年首次公開表達對競選公職的興趣。2000年，他贏得加州和密歇根州的改革黨總統初選，但很快退出。2015年6月，他宣布參加2016年總統選舉，吸引大量的媒體報道和國際關注。2016年11月8日，特朗普作為共和黨總統候選人贏得多數選舉人票，擊敗民主黨對手希拉莉。



2021年1月6日，2000至2500名支持時任美國總統特朗普的示威者，衝進位於國會山莊的美國國會大廈，擾亂美國國會聯席會議。當時該會議正就國會選舉計票，並認證2020年美國總統選舉結果以宣告拜登正式獲勝。



國會大廈建築群被封鎖，其中的立法者和工作人員緊急疏散，之後國會大廈被騷亂人群佔領並破壞長達數個小時。一系列的衝突在36小時內導致5人死亡，包括174名警察在內的多人受傷。

03:27pm

目前選舉人票，共和黨取得267票，民主黨取得214票

根據AP即時資料顯示，搖擺州分賓夕法尼亞州由共和黨奪得

02:57pm

霍士新聞指特朗普已勝出

據霍士新聞報道，特朗普已取得賓夕凡尼亞州（19票）、威斯康辛州（10票）兩大關鍵搖擺州的勝利，共獲得277張選舉人票，已超過270票的當選門檻。

據報道，特朗普正前往佛羅里達州棕櫚灘會議中心，準備將向支持者發表勝利講話。大批特朗普支持者正前往中心，現場彌漫歡樂氣氛。

02:30pm

目前選舉人票以特朗普取248對210票領先賀錦麗。

民主黨取得新罕布什爾勝利

02:00pm

特朗普再奪搖擺州，全取喬治亞州16票，以247對210票領先賀錦麗。

01:56pm

據美聯社引述消息，民主黨競選總部一片愁雲慘霧，據報選情落後的賀錦麗，已取消在選舉夜發表演說。競選人員已關掉電視的選情直播，支持者陸續離場。另一方面，特朗普正前往佛羅里達州競選總部，準備發表演講。

01:14 pm

目前選舉人票，共和黨取得230票，民主黨取得210票

民主黨取得夏威夷州勝利

01:12pm

美聯社消息，共和黨以51票對42票，獲得參議院控制權。另外，兩名黑人女性Angela Alsobrooks和Lisa Blunt Rochester贏得馬里蘭州和特拉華州的美國參議院席位，打破了擁有235年歷史、長期由白人男性帶領的壟斷。

12:45pm

目前選舉人票，共和黨取得230票，民主黨取得205票

民主黨取得維珍尼亞州勝利

12:38pm

目前選舉人票，共和黨取得230票，民主黨取得192票

民主黨則取得新墨西哥州勝出

12:23pm

目前選舉人票，共和黨取得230票，民主黨取得179票

共和黨取得北卡羅來納州勝利，而民主黨則取得奧勒岡州勝出



12:03pm

目前選舉人票，共和黨取得230票，民主黨取得187票

民主黨取得華盛頓州及加州

11:44am

目前選舉人票，共和黨取得210票，民主黨取得112票，並可能出現共和黨全面控制白宮和參眾兩院的壓倒勝利

特朗普在佛羅里達州海湖莊園等候大選結果，積極支持他的富豪馬斯克亦到海湖莊園一同觀看開票情況。英媒指，有競選顧問建議特朗普提前宣布勝選。

共和黨取得愛荷華州，目前共和黨估計取得22個州勝出

11:27am

參眾兩院選情共和黨同樣領先

美國大選點票正進行得如火如荼，目前特朗普形勢較賀錦麗領先。不過國會參眾兩院及州長選舉同樣舉行中，截至目前為止，參議院選舉中，民主黨得36席；共和黨得46席。眾議院選舉中，民主黨得76席；共和黨得109席

11:25am

目前選舉人票，民主黨取得112票

民主黨取得華盛頓

11:11am

目前選舉人票，民主黨取得109票

民主黨取得科羅拉多州

11:03am

目前選舉人票，共和黨取得199票

共和黨再取得三個州

10:59am

目前選舉人票，共和黨取得188票

共和黨取得密蘇里州

10:28am

目前選舉人票，共和黨取得178票

10:17am

目前選舉人票，共和黨取得177票

共和黨取得德州

10:10am

目前選舉人票，共和黨取得137，民主黨取得99張

共和黨再取得俄亥俄州

10:06am

美國一半地區投票結束，特朗普得120票

一半地區的票站已開始點票，包括7個關鍵戰場州中的4個，也開始計算提前投下的選票。票站外調查顯示，特朗普拿下120張選舉人票。賀錦麗拿下99張選舉人票。



根據美聯社及電視網路的判斷，特朗普至少贏得印第安納州、肯塔基州、西維珍尼亞州、密西西比州、阿拉巴馬州、奧克拉荷馬州、佛羅里達州、南卡羅來納州、密蘇里州、田納西州、德州、懷俄明州。



賀錦麗在佛蒙特州、麻省、哥倫比亞特區、羅德島、康乃迪克州、馬里蘭州、紐約州獲勝。

9:54am

特朗普質疑賓夕凡尼亞州存在大規模舞弊

在點票中暫時領先的共和黨總統候選人特朗普表示，已經掌握關鍵搖擺州賓夕凡尼亞選舉存在「大規模舞弊」行為。特朗普在自己的社交平台TRUTH Social上表示，執法機構已經前往調查這些消息。



賓夕法尼亞州有19張選舉人票，是兩黨爭奪最為激烈的地區之一。特朗普同時表示，如果自己輸得公平，就會承認敗選。

9:34am

特朗普取得阿肯色州，賀錦麗取得新澤西州、特拉華州、伊利諾伊州。

選舉人票方面，共和黨取得101票，民主黨取得71票

9:08am

根據美聯社公布的票站外調查，特朗普拿下印第安納州、肯塔基州、西維珍尼亞州、密西西比州、阿拉巴馬州、奧克拉荷馬州、田納西州、佛羅里達州、南卡羅萊納州，共9州95張選舉人票。賀錦麗奪得佛蒙特州、馬里蘭州、康涅狄格州、麻省、羅德島州共5州，35張選舉人票。

8:51am

根據美聯社公布的票站外調查，特朗普在西維珍尼亞州擊敗賀錦麗，贏得四張選舉人票。

美國大選結果對金融市場有何影響？（3）

分析指，如果民主黨候選人賀錦麗獲勝，將使可再生能源生產商、電動車製造商，以及公用事業公司等相關股票受益。住宅建築商也可能獲得提振，賀錦麗提議為首次置業人士提供高達25000美元的首期支持，並建議為開發新樓的建築商提供稅收優惠。



貨幣方面，富國策略師Aroop Chatterjee表示，在賀錦麗政府領導下，美國在貿易、移民、外交政策等方面的不確定性會減少，或對美元這種傳統的避險貨幣構成壓力。

*特朗普獲勝貿易緊張局勢或升級*

與此同時，如果共和黨候選人特朗普獲勝，貿易緊張局勢或升級，在中國有大量收入的公司在業務上可能面臨干擾，其中包括英偉達、高通等。石油、天然氣和傳統能源公司亦被視為特朗普勝選的可能受益者，因為特朗普承諾要放鬆對國內石油開採的限制。

貨幣方面，華爾街策略師普遍認為特朗普關稅至少在短期內會支撐美元，並打擊人民幣和墨西哥披索等貨幣。

美國大選結果對金融市場有何影響？（2）

分析指，勝負結果很有可能要等到選舉日過去後很久才能明朗化。專家也提到選舉結果有爭議或勢均力敵的可能性，這可能會提高各類資產的波動性，甚至破壞股市的火熱漲勢。



2000年，佛羅里達州重新計算選票時，標普500指數下跌超過4%，10年期美國國債孳息率下跌52個基點，金價因投資者湧入避險資產而大漲。

如果選舉陷入拉鋸，甚至引發政治暴力事件，投資者將面臨風險。股市預計會下跌，尤其是當最終結果存在不確定性的情況下。



巴克萊策略師表示，期權持倉數據顯示投資者預計標普500指數在11月6日，即美國大選次日，可能上漲或下跌1.8%。



與股市一樣，債券的價格通常也會在大選前波動性上升，並在大選後回歸平靜。債券市場的恐慌指標MOVE指數在1988年以來的歷個選舉年中，10月平均上漲4點，11月下跌7點。

美國大選結果對金融市場有何影響？（1）

對於華爾街而言，賀錦麗與特朗普的對決給市場增添更多波動性，再加上利率、勞動力市場、歐洲和中東地區衝突這些不確定因素，已經足夠折磨投資者。



彭博社分析選舉對市場的影響，表示大選年總體上對美國股市有利。自1960年以來，標普500指數幾乎在每個選舉年都會上漲。在2012年、2016年和2020年，基準指數至少上漲了10%。只有2000年和2008年例外，當時分別受到互聯網泡沫破滅，以及金融危機的影響。



如果只看選舉年最後7個月，情況類似。根據Stock Trader's Almanac的數據和分析，自1950年以來，標普500指數在18個選舉年中有16年會在最後7個月走高。2000年股市下跌，因為選舉結果等了36天才揭曉，還有一次例外是2008年。





想要獨家投資理財Tips？即Like etnet 全新Facebook專頁► 立即讚好