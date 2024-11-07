美國大選 | 法國外貿銀行：若60%關稅屬實，損內地GDP增長率1百分點

美國共和黨候選人特朗普勝出總統大選。法國外貿銀行大中華區高級經濟學家徐建偉在網上記者會指出，假設新任美國總統落實對內地商品徵收60%關稅及電動車徵200%稅項，而內地未有任何規避措施，料內地GDP增長率將減少1個百分點。

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他續指出，樂觀而言，最終影響可能會較小，特朗普有可能不會全面落實所揚言的關稅措施，但現階段難而言喻。不過，面對特朗普上場後的新環境，他認為，內地總供應需要轉移，由於市場規模收縮將令GDP增長放緩，亦可能需加大對外，如歐洲、東南亞等地出口。

不過，徐建偉憂慮，就算增加出口，亦不排除內地會面對第二、三輪關稅打壓，甚至令貿易戰範圍擴大。因此他相信，市場的樂觀情緒並未完全反映潛在風險，且料未來4年充滿不確定性。

市場未完全反映風險，未來4年充滿不確定性

他補充指，中、美對彼此投資均將減少，尤其內地方面，關稅將進一步令人民幣貶值，料資本流出會受限。

至於市場憧憬內地公布新一輪經濟刺激政策，徐建偉稱，整體目的是產生內部需求，擴大市場規模並令外資相信市場仍然有利可圖。他提到，市場所預期6萬億人民幣的LGFV債務互換或不足，而是要確保內地市場購買力仍然強勁。

香港方面，徐建偉認為，實施關稅將影響本港貿易；金融方面，他則預期本港仍可能在美國與亞太地區之間的美元基礎體系中發揮重要作用。

撰文：經濟通採訪組

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