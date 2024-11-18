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中美 | 習近平晤拜登提中美關係七大重點，四條紅線不能挑戰

18/11/2024

中美 | 習近平晤拜登提中美關係七大重點，四條紅線不能挑戰

 

　　中國國家主席習近平與美國總統拜登，於當地時間11月16日在秘魯利馬出席亞太經合組織(APEC)領導人非正式會議期間會面。

 

　　習近平表示，過去4年，中美關係雖然歷經跌宕起伏，但也開展了對話和合作，總體實現了穩定。過去4年的經驗值得總結、下列七條啟示需要記取。一是要有正確的戰略認知。「修昔底德陷阱」不是歷史的宿命，「新冷戰」打不得也打不贏，對華遏制不明智、不可取，更不會得逞。

 

　　二是要言必信、行必果。人無信不立。中方都是說到做到，但如果美方總是說一套、做一套，對美國的形象很不利，也損害雙方互信。

 

　　三是要平等相待。中美兩個大國交往，任何一方都不能按照自己的意願改造對方，也不能從所謂「實力地位」出發壓制對方，更不能為保持本國的領先地位而剝奪對方正當發展權利。

 

台灣問題、民主人權、道路制度、發展權利是中方4條紅線

 

　　四是不能挑戰紅線、底線。中美是兩個大國，難免有些矛盾分歧，但不能損害彼此核心利益，更不能搞沖突對抗。一個中國原則和中美三個聯合公報是雙邊關係的政治基礎，必須恪守。台灣問題、民主人權、道路制度、發展權利是中方的4條紅線，不容挑戰。

 

　　五是要多搞對話和合作。中美雙方應該拉長合作清單，做大合作蛋糕，實現合作共贏。

 

　　六是要回應人民期待。中美雙方要為兩國人員往來和人文交流架橋鋪路，也要排除干擾和障礙，不要人為製造「寒蟬效應」。

 

　　七是要展現大國擔當。中美兩國應該時刻考量人類前途命運，為世界和平擔當，為全球提供公共產品，為世界團結發揮積極作用，不搞相互消耗、不脅迫別國選邊站隊。　

 

大選後中方致力於中美關係穩定發展

 

　　針對美國在各領域的遏華措施，習近平表示，如果中美把對方當作對手惡性競爭，中美關係就會遭遇波折甚至倒退。大國競爭不應是時代底色，「脫勾斷鏈」不是解決之道，「小院高牆」不是大國作為。「美國剛剛舉行了大選。中方致力於中美關係穩定、健康、可持續發展的目標沒有變，按照相互尊重、和平共處、合作共贏處理中美關係的原則沒有變，堅定維護自身主權、安全、發展利益的立場沒有變，賡續中美人民傳統友誼的願望沒有變。」習近平如此說。

 

拜登「六不一無意」表態，重申奉行一中政策

 

　　過往拜登會晤習近平時，曾作出「四不一無意」的表態，包括不尋求「新冷戰」、不尋求改變中國的體制、不尋求強化同盟關係反對中國，不支持「台獨」，無意同中國發生衝突對抗。在本次會晤中，拜登把「四不」增至「六不」，增加了「不尋求同中國發生衝突」、「不會利用台灣問題同中國競爭」的表態，並重申繼續奉行一個中國政策。

 

　　拜登強調，兩國不能夠讓競爭演變成衝突，這是雙方的責任，他認為過去四年已經證明這種關係是可能的。

 

撰文：經濟通中國組

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