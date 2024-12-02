大國博弈 | 美批准3.85億美元對台軍售，中方提嚴正交涉

11月30日，美國國防部發布消息稱，美國務院已批准總額3.85億美元的對台軍售。中國外交部1日回應稱，美方做法嚴重違反一個中國原則和中美三個聯合公報，嚴重侵犯中國主權和安全利益，嚴重違反國際法，向「台獨」分裂勢力發出嚴重錯誤信號，破壞中美關係，危害台海和平穩定，同美方領導人「不支持台獨」表態背道而馳。中方強烈不滿、堅決反對，已向美方提出嚴正交涉。

外交部發言人說，中方敦促美方立即停止武裝台灣，停止縱容支持「台獨」勢力「以武謀獨」。中方將採取有力措施堅決反制，堅定捍衛國家主權、安全和領土完整。

國務院台辦發言人陳斌華亦對此表示堅決反對，敦促美方應以實際行動履行不支持「台獨」的嚴肅政治承諾，停止武裝台灣，停止向「台獨」分裂勢力釋放錯誤信號。

陳斌華說，正告賴清德當局，買武器買不來安全，「保護費」保不了「台獨」，「倚美謀獨」注定失敗，妄圖「以武謀獨」只會讓台灣兵凶戰危，最終自取滅亡。台灣問題是中國核心利益中的核心，任何人、任何勢力都不要低估中國人民捍衛國家主權和領土完整的堅定意志和強大能力。

撰文：經濟通中國組

【香港好去處】etnet全新頻道盛大推出！全港最齊盛事活動資訊盡在掌握！► 即睇