  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
貨幣攻略
etnet專輯

晶片禁令 | 美公布第三輪晶片出口禁令，中方堅決反對經濟脅迫

03/12/2024

晶片禁令 | 美公布第三輪晶片出口禁令，中方堅決反對經濟脅迫

 

　　美國拜登政府周一公布第三輪對華晶片及半導體出口禁令，將136家中國企業列入實體清單。在新禁令下，美國供應商未取得特別許可，不得向清單上的中企供應半導體設備和人工智能晶片。

 

　　據媒體報道，清單上的企業包括北方華創(深:002371)、拓荊科技(滬:688072)、、凱世通、盛美半導體、中科飛測(滬:688361)、華海清科(滬:688120)、芯源微(滬:688037)等公司，涵蓋了塗膠顯影、刻蝕、薄膜沉積、清洗、去膠、離子注入、CMP、封裝測試等半導體設備的大部分領域。此外還包括南大光大、新昇半導體等半導體材料公司，以及包括華大九天(深:301269)在內的EDA公司，以及一些芯片公司，例如紫光國微(深:002049)和聞泰科技(滬:600745)，另還有中國科學院微電子研究所、建廣資本和智路資本等事業單位和投資機構。

 

　　美國政府同時限制向中國供應用於高端人工智能訓練的高頻寬記憶體(HBM)晶片、24項晶片製造工具以及3款軟件，並限制在新加坡、馬來西亞、南韓、台灣、以色列等16間企業生產的晶片製造設備運往中國。美國政府指，只要有關產品含有美國晶片，美國就有權管控，並計劃管制AI內存晶片，包括南韓三星電子、SK 海力士和美國美光公司生產的高頻寬記憶體及更高階晶片。美國國政府又指，這是要阻止中國獲取和生產能夠推動AI軍事應用，或以其他方式威脅美國國家安全的晶片能力。

 

中國商務部：將採取必要措施堅決維護自身正當權益

 

　　中國商務部新聞發言人表示，中方注意到美方12月2日發布對華半導體出口管制措施，該措施進一步加嚴對半導體製造設備、存儲晶片等物項的對華出口管制，並將136家中國實體增列至出口管制實體清單，還拓展長臂管轄，對中國與第三國貿易橫加干涉，是典型的經濟脅迫行為和非市場做法。美方說一套做一套，不斷泛化國家安全概念，濫用出口管制措施，實施單邊霸淩行徑。中方對此堅決反對。

 

　　發言人並指，半導體產業高度全球化，美方濫用管制措施嚴重阻礙各國正常經貿往來，嚴重破壞市場規則和國際經貿秩序，嚴重威脅全球產業鏈供應鏈穩定。包括美國企業在內的全球半導體業界都受到嚴重影響。中方將採取必要措施，堅決維護自身正當權益。

 

撰文：經濟通中國組

【你點睇？】政府委任王冬勝明年起接任港大校委會主席，現任主席王沛詩不獲續任，五名年底任期屆滿的校委將全數換人，你對新任命是否滿意？► 立即投票

返回國際動態

相關資料 - 

異動股

異動股

01088

中國神華

32.850

異動股

00960

龍湖集團

11.220

異動股

02628

中國人壽

15.300

更多國際動態

延伸閱讀

緊貼市況
異動股
  • 01088 中國神華
  • 32.850
  • 00960 龍湖集團
  • 11.240
  • 02628 中國人壽
  • 15.300
  • 00011 恒生銀行
  • 96.150
  • 00669 創科實業
  • 113.100
股份推介
  • 00992 聯想集團
  • 9.500
  • 目標︰$10.50
  • 00981 中芯國際
  • 25.800
  • 目標︰$33.00
  • 02888 渣打集團
  • 96.350
  • 目標︰$102.00
  • 02153 達豐設備
  • 1.290
  • 目標︰--
  • 00241 阿里健康
  • 3.650
  • 目標︰$4.60
人氣股
  • 09988 阿里巴巴－Ｗ
  • 84.100
  • 03690 美團－Ｗ
  • 164.400
  • 00700 騰訊控股
  • 401.200
  • 00005 滙豐控股
  • 73.200
  • 00941 中國移動
  • 72.250
報章貼士
  • 00425 敏實集團
  • 13.800
  • 目標︰$15.80
  • 03998 波司登
  • 4.020
  • 目標︰$5.00
  • 02209 喆麗控股
  • 4.150
  • 目標︰--
熱炒概念股
  • 虛幣 More
  • 00863 ＯＳＬ集團
  • 8.130
  • ＡＩ More
  • 09888 百度集團－ＳＷ
  • 84.050
即時重點新聞

03/12/2024 07:54  《國金頭條》科技股反彈且降息預期升溫，標普和納指再創新高

03/12/2024 08:04  小鵬汽車(9868)交付量11月增54%，首11個月升26%

03/12/2024 07:54  香港寬頻(01310)獲中移動每股5.23元提全購，溢價8%

02/12/2024 17:45  騰訊(00700)斥約7.01億元回購176萬股

03/12/2024 08:41  【外圍經濟】英特爾CEO遭逼宮後退休，董事會對救亡計劃失信心

03/12/2024 07:52  【北水炒Ｄ乜】淨流入近１９７億元，買盈富基金沽美團

03/12/2024 08:49  【大行炒Ｄ乜】星展升名創優品至買入，降新世界至持有兼削價四成

03/12/2024 11:37  《財資快訊》美電升報７﹒７８２７，隔夜拆息較上日升至３﹒６％

專題透視
人氣文章

新聞>財經熱話

基建債券 | 耀才：暫近五千人認購，葉茂林助員工免按免息入飛新文章
人氣文章

新聞>FOCUS

【FOCUS】千億財赤亟待節流，公僕薪酬可加可減？新文章
人氣文章

新聞>香港要聞

傳房協逾20億元沽5屋苑商場，買家為華潤隆地新文章
品味生活
生活
人氣文章

裳色．惜裳．Tiff Chan

點解周圍都係紅綠金？解構聖誕經典顏色！推介4大慶祝聖誕節永續時尚之選
人氣文章

玩樂 What’s On

《PANDA GO！香港遊》2,500熊貓列陣好壯觀！熊貓導遊首次現身超驚喜 12.7起四場公眾場遊走四大地標 熊貓主題紀念品即日發售！
人氣文章

手機情報站．徐帥

OPPO Find X8 Pro強勢登場！哈蘇攝影系統配雙潛望鏡頭，AI修服技術遠攝目標清晰度超高，最強遠攝手機
DIVA CHANNEL
人氣文章

建築.藝術.遠方．趙健明 Janice Chiu

給我一片海灣，還你一個奇蹟！走進日本伊勢的珍珠王國，探索Mikimoto Pearl的故事
人氣文章

與拍賣官看藝術

與拍賣官看藝術：走進Sotheby's Maison！蘇富比如何突破傳統成規？這次轉變意味著甚麼？
人氣文章

Beauty

潤澤好氣息的冬日妝容！Serge Lutens氣墊粉底、KANEBO融澤護唇膏、Chantecaille限量版雙色眼影
健康好人生 Health Channel
人氣文章
腹斜肌訓練：練腹肌卻經常忘了側腹肌？4個動作練腹內外斜肌和下腹肌，塑造腰線、穩定核心！
人氣文章
膽固醇 ｜ 少食肉點解膽固醇仍然超標？3大高膽固醇元兇，還肉類公道！ 2
人氣文章
堅持正品正貨　開拓保健領域　樂本健引入智能科技保健產品
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 03/12/2024 15:01
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 03/12/2024 15:02
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 03/12/2024 15:01
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 03/12/2024 14:45
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
政經專訪
最新專題
More
人氣文章財經熱話03/12/2024
基建債券 | 耀才：暫近五千人認購，葉茂林助員工免按免息入飛
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

【etnet 30周年】多重慶祝活動一浪接一浪，好禮連環賞！

【etnet30周年連環賞】睇住賞睇住賞Maxcare美天膝健寶(價值HK$2,699)

etnet榮獲HKEX Awards 2023 「最佳證券數據供應商」大獎

賴清德過境美國，待遇遜蔡馬

03/12/2024 08:00

大國博弈

高息定存 | 工銀亞洲新推38日4.08厘，集友3個月加至3...

02/12/2024 17:48

貨幣攻略

花旗：中央經濟工作會議或暗示維持5%左右增長目標

28/11/2024 11:42

傾力救市

說說心理話

Watche Trends 2024

北上食買玩

Art Month 2024

理財秘笈

秋天養生食療

消委會報告

山今養生智慧

輕鬆護老

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處