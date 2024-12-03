晶片禁令 | 美公布第三輪晶片出口禁令，中方堅決反對經濟脅迫

美國拜登政府周一公布第三輪對華晶片及半導體出口禁令，將136家中國企業列入實體清單。在新禁令下，美國供應商未取得特別許可，不得向清單上的中企供應半導體設備和人工智能晶片。

據媒體報道，清單上的企業包括北方華創(深:002371)、拓荊科技(滬:688072)、、凱世通、盛美半導體、中科飛測(滬:688361)、華海清科(滬:688120)、芯源微(滬:688037)等公司，涵蓋了塗膠顯影、刻蝕、薄膜沉積、清洗、去膠、離子注入、CMP、封裝測試等半導體設備的大部分領域。此外還包括南大光大、新昇半導體等半導體材料公司，以及包括華大九天(深:301269)在內的EDA公司，以及一些芯片公司，例如紫光國微(深:002049)和聞泰科技(滬:600745)，另還有中國科學院微電子研究所、建廣資本和智路資本等事業單位和投資機構。

美國政府同時限制向中國供應用於高端人工智能訓練的高頻寬記憶體(HBM)晶片、24項晶片製造工具以及3款軟件，並限制在新加坡、馬來西亞、南韓、台灣、以色列等16間企業生產的晶片製造設備運往中國。美國政府指，只要有關產品含有美國晶片，美國就有權管控，並計劃管制AI內存晶片，包括南韓三星電子、SK 海力士和美國美光公司生產的高頻寬記憶體及更高階晶片。美國國政府又指，這是要阻止中國獲取和生產能夠推動AI軍事應用，或以其他方式威脅美國國家安全的晶片能力。

中國商務部：將採取必要措施堅決維護自身正當權益

中國商務部新聞發言人表示，中方注意到美方12月2日發布對華半導體出口管制措施，該措施進一步加嚴對半導體製造設備、存儲晶片等物項的對華出口管制，並將136家中國實體增列至出口管制實體清單，還拓展長臂管轄，對中國與第三國貿易橫加干涉，是典型的經濟脅迫行為和非市場做法。美方說一套做一套，不斷泛化國家安全概念，濫用出口管制措施，實施單邊霸淩行徑。中方對此堅決反對。

發言人並指，半導體產業高度全球化，美方濫用管制措施嚴重阻礙各國正常經貿往來，嚴重破壞市場規則和國際經貿秩序，嚴重威脅全球產業鏈供應鏈穩定。包括美國企業在內的全球半導體業界都受到嚴重影響。中方將採取必要措施，堅決維護自身正當權益。

撰文：經濟通中國組

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