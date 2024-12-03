星展據報為俄羅斯客戶擴充人手，強調不會與違反制裁令客戶打交道

據《彭博》報道，在全球許多競爭對手因擔心日益加劇的制裁風險而遠離為俄羅斯富人理財的生意之際，星展集團卻反其道而行，近月僱用了兩名員工，將說俄語的私人銀行家數量增到至少九名。其中一人是6月從瑞聯銀行跳槽過去的，另一人於9月加入星展、此前供職於瑞信。

報道說，過去兩年從瑞信和瑞士寶盛集團等競爭對手處挖走了一批私人銀行家，星展現已成為俄羅斯富人在亞洲首選的財富管理機構。

雖然與俄羅斯財富資產相比，星展銀行為私人和零售銀行客戶管理的4010億坡元(2980億美元)資產不值一提，但其增長步伐與其他大多處於收縮模式的銀行形成了鮮明對比。因為擔心受到美國和歐洲的嚴厲懲罰，瑞銀集團和滙豐控股(00005)等金融機構限制甚至斷絕了與此類客戶的一些關係。

在莫斯科2022年初入侵烏克蘭後，新加坡政府對俄羅斯銀行、加密貨幣交易和出口實施了定向單方面制裁，但未受制裁方的一些銀行和財富管理活動仍在繼續。

星展發言人回應指，該行歡迎任何喜歡其產品和服務的客戶，但不會與任何違反其控制措施(包括制裁篩查和洗錢監控)或風險偏好的客戶打交道。發言人又稱，星展沒有專門只為俄羅斯客戶服務的團隊，也未專門盯著俄羅斯客戶。

撰文：經濟通採訪組

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