南韓戒嚴 | 韓在野黨正式啟動彈劾程序

南韓總統尹錫悅周二（3日）當地時間深夜，突然發出緊急戒嚴令，並下令軍警進入國會。南韓國會於周三（4日）凌晨召開全體會議，以190 票全票，通過解除戒嚴的決議，迫使尹錫悅在6小時後宣布解除戒嚴。這次是南韓自1980年5月以來首次宣布戒嚴。

本港時間15:05

在野黨黨魁李在明：尹錫悅很可能挑起韓朝武裝衝突

南韓最大在野黨共同民主黨黨魁李在明周三就戒嚴風波警告，總統尹錫悅動用武力實施緊急戒嚴失敗後，可能蓄意刺激朝鮮挑起武裝衝突。

共同民主黨和祖國革新黨等五大在野黨，當天在首爾汝矣島的國會大樓舉行集會，敦促尹錫悅下台。李在明在出席該集會時指出，尹錫悅此次戒嚴失敗，有可能再次圖謀不軌，因此還存在著更大的風險，包括蓄意刺激朝鮮，導致韓朝邊境地區發生武力衝突。

目前韓國已有六大在野黨所屬191名全體議員，共同向國會提交關於彈劾總統尹錫悅的議案。民主黨計劃，周四（5日）將該議案提上國會全體會議議程，並在6至7日之間進行表決。

而在尹錫悅解除戒嚴令後，聯合參謀本部議長金明秀同日主持召開緊急作戰指揮官會議。他宣布，除針對朝鮮的監視及警戒作戰等任務外，將暫停部隊調動。

本港時間14:00

韓在野黨正式以內亂罪，啟動對尹錫悅的彈劾程序

南韓最大在野黨共同民主黨周三（4日）正式宣布，以內亂罪推進總統尹錫悅及國防部長和行政安全部長的國會彈劾提案，並將於本周投票表決。







本港時間13:33

韓國內閣成員集體請辭，在野黨欲以叛國罪彈劾尹錫悅

據南韓《朝鮮日報》消息，執政黨國民力量黨黨魁韓東勳周三（4日）表示，已就內閣集體辭職、罷免國防部長金龍職等問題達成共識，但關於是否要求總統尹錫悅退黨，現在還存在不同意見。

韓國政府正在總理韓德洙主持下討論內閣辭職問題。周三較早前，韓國總統辦公室室長、首席秘書官已集體辭職。

報道稱，包括韓德洙在內的大多數內閣成員，在昨日與總統尹錫悅會晤時反對實施戒嚴，但尹錫悅仍執意宣布了戒嚴令。

與此同時，韓國主要在野黨共同民主黨在一份聲明中稱，該黨將尋求以叛國罪名，彈劾宣布非法戒嚴的總統尹錫悅、國防部長及安全部長。

本港時間11:17

分析：戒嚴風波令韓不確定性大幅提高

韓國總統尹錫悅在宣布戒嚴後幾小時解除。不過，在解除在此之前已經引發韓圜暴跌，有分析認為這給韓國帶來巨大的不確定性。

彭博經濟研究分析指，韓國直到1987年才擺脫所謂的獨裁統治，這顯示情況可能會更糟糕，接下來形勢會如何發展仍不確定。

在宣布實施戒嚴後，投資者開始對不確定性進行定價，韓圜暴跌，韓國ETF大跌。韓國經濟乃至世界經濟因此面臨著巨大風險，韓國是全球電子供應鏈中的關鍵一環。

本港時間09:31



尹錫悅陷四面楚歌，總統辦公室高級幕僚集體請辭

南韓總統尹錫悅的下台壓力持續增加，總統辦公室首席秘書級別以上的高級幕僚，周三（4日）集體表明辭意。

據悉，首秘以上級別幕僚們當天上午在秘書室長鄭鎮碩的主持下召開會議，並商定集體請辭。總統室已向記者發布有關消息。





在美日韓聯盟方面，美國國務卿布林肯表示，很高興看到尹錫悅解除戒嚴令。日本首相石破茂表示，正在密切關注韓國局勢，將儘一切可能確保在韓日本公民的安全，但無法評論其他國家的內政。他同時表示，訪問韓國方面尚無具體決定。

本港時間09:21

本港約24團360人在南韓，入境處未接獲港人求助



香港旅遊業監管局表示，本港目前約有24個旅行團、約360人在南韓，暫時未收到求助。

香港旅遊業議會總幹事楊淑芬指，現時約有十多團、近300人身在南韓，暫未收到任何求助，亦不會提早返港，據悉市面一切如常，行程未受影響。

縱橫遊常務董事袁振寧昨晚表示，現時有5個旅行團、超過100人正在首爾，全部人安全，如果當地局勢混亂，影響人身安全，或香港政府發出紅色或黑色外遊警示，便會取消餘下行程，盡快安排團友返港。東瀛遊(06882)則表示，目前有6個團，約110名客人身處當地。

入境處表示，已透過外交部駐港公署、中國駐南韓大使館、旅監局及旅遊業議會了解情況，當局至今未有接獲港人求助。

特區政府發言人呼籲，計劃前赴或已在南韓的港人應留意局勢，提高警惕，注意安全，避開人群聚集的地方，並留意當地就最新情況的公布。保安局凌晨更新外遊警示網頁，表示在當地的港人，如需協助，可致電入境處「協助在外香港居民小組」的24小時求助熱線，電話：(852)1868。

本港時間08:46

解嚴後正常開市，三星、SK海力士等股價小幅下跌



韓國總統尹錫悅宣布解嚴後，股市正常開市，三星股價變動不大，現報53100韓圜，下跌500韓圜或0.93%。SK海力士現報164800韓圜，下跌100韓圜或0.06%。現代汽車報210500韓圜，下跌4000點或1.86%。

受隔夜戒嚴令風波影響，周三韓國KOSPI指數開盤下跌近2%，投資者權衡事件影響。隨著當局誓言採取一切可能措施防止金融市場緊張情緒蔓延，韓圜一度上漲1.6。

本港時間08:26

韓國最大在野黨要求尹錫悅辭職，否則啟動彈劾程序



根據韓聯社報道，韓國最大在野黨共同民主黨已於周三（4日）上午，要求總統尹錫悅辭職，否則將啟動彈劾程序。

共同民主黨表示，如果總統尹錫悅不立即辭職，將根據人民的意願啟動彈劾程序。該黨還指責尹錫悅「涉嫌煽動內亂」。

共同民主黨最快周三可能提出彈劾總統尹錫悅的動議，周四（5日）向國會報告，24小時後再投票。該黨擁有國會多數席次。

本港時間08:06

南韓股市今早8時照常開盤，低開2%，報2450點



南韓總統尹錫悅昨夜（3日）宣布戒嚴，僅維持6小時就被國會解除。南韓股市KOSPI今早8時照常開盤，低開2%，報2450.76點。現時，韓圜兌美元匯率為1414.93韓元。

南韓最大反對黨共同民主黨成員在首爾國會外示威，要求總統尹錫悅下台（AP圖片）

本港時間07:59

韓總統深夜頒戒嚴令，僅持續6小時，韓圜遭重創

南韓總統尹錫悅周二（3日）當地深夜，突然發出該國45年來首個緊急戒嚴令，並下令軍警進入國會。南韓國會於周三（4日）凌晨召開全體會議，以190 票全票，通過解除戒嚴的決議，迫使尹錫悅在6小時後宣布解除戒嚴。

美國掛牌的南韓股票交易所買賣基金 -- iShares MSCI Korea ETF (EWY-US) 盤中爆跌6.93% ，收盤小跌1.59%，韓圜兌美元承壓，一度創逾兩年低位，貶值1.9%至1430.6 韓圜，創下2022年10月以來新低，現報1415.3。

韓國金融市場周三如常開市。財長、央行行長等聯合發布聲明稱，將在必要時提供「無限流動性」穩定金融和外匯市場。

撰文：經濟通國金組、採訪組

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